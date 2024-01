“Help, ik geraak niet thuis”: omgewaaide bomen in kanaal belemmeren schipper Bart (58) opnieuw

Schipper Bart Castelein (58) wordt opnieuw geblokkeerd door omgevallen bomen in het Ieperleekanaal bij Merkem, net als twee jaar terug. “Dit is geen overmacht meer.”

Uitgerekend op zijn 58ste verjaardag moest schipper Bart Castelein afgelopen zondag op zoek naar een ‘noodhaven’ voor zijn moederschip De Boot, een ‘spits’ van 300 ton met een lengte van 38 meter, breedte van een dikke 5 meter en een diepgang van 1,25 meter. “Ik kwam van Nederland voor de verplichte zevenjaarlijkse keuring, maar geraak niet thuis. Crazy!”

De thuishaven van De Boot ligt bij de brug van Drie Grachten in de Houthulstse deelgemeente Merkem. Maar net als bijna twee jaar geleden wordt de vaargeul van het Ieperleekanaal tussen Drie Grachten en Knokkebrug versperd door omgevallen bomen. Niet recent door storm Isha, maar volgens Bart al sinds begin november door storm Ciarán. “Ik vertrok naar Nederland op 31 oktober 2023 en dan was de vaargeul nog vrij”, aldus de schipper. “Half november was De Boot klaar voor de terugreis, maar ik moest wachten tot de overstromingen voorbij waren. Nu kan het eindelijk weer en dan word ik geconfronteerd met deze bomen die nog steeds in het midden van het kanaal liggen.”

Gevaarlijk

“Reigers, aalscholvers, eenden en andere vogels vinden ze fantastisch, maar voor schippers zijn ze erg gevaarlijk. Ze blokkeren een groot stuk van de vaargeul en zijn onzichtbaar onder de waterlijn, waardoor ze gaten kunnen prikken in de romp. We kunnen het risico niet nemen. Ik heb alle administratieve wegen gevolgd, maar krijg geen gehoor. Wij betalen nochtans een vergunning om te mogen varen. Een overheid moet er toch in slagen om bomen uit een kanaal te krijgen? Dit is geen overmacht meer.”

“Het is belachelijk. Ik vond nu een tijdelijke noodhaven voor De Boot in Diksmuide. Intussen ligt ons ander schip thuis vast in Merkem: de St-Antoine heeft een defecte boegschroef en moet tegen maart in het droogdok in Oostende zijn voor herstelwerken. Ik hoop onze boten klaar te krijgen tegen de start van het toeristisch seizoen. Het is frustrerend dat deze historie zich na twee jaar herhaalt. Ik voorspel dat bij een volgende storm opnieuw bomen in het water belanden. Ofwel doe je daar iets aan door preventief slechte bomen weg te halen op de oever, ofwel zorg je voor een tijdige ruiming in het kanaal.”

Plan in opmaak

De Vlaamse Waterweg nv beheert het kanaal, maar volgens woordvoerder Geert Weymeis worden de bomen in kwestie beheerd door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB). “Ook wij vragen om een vaarweg, die permanent open en veilig is”, aldus Weymeis.

“Het ANB en de Vlaamse Waterweg zijn zich bewust dat er momenteel bomen in het water liggen die hinderlijk kunnen zijn voor de binnenscheepvaart”, stelt ANB-woordvoerder Jeroen Denaeghel. “Op 24 januari gaan beide instanties op het terrein, waar concrete afspraken zullen gemaakt worden om op korte termijn de meest hinderlijke bomen te ruimen. Daarnaast zal er een plan worden opgesteld om het beheer langs het Ieperleekanaal de komende jaren fasegewijs aan te pakken.” (TP)