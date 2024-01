“Watersnood erger sinds uitbreiding industriezone”: bejaard koppel dreigt op eiland te belanden

Door de overvloedige regen van de afgelopen dagen en de oververzadigde grond, is er op tal van plaatsen in Groot-Anzegem opnieuw wateroverlast. Ook ‘Hof ter Schaegen’ en de akkers rondom het nieuwe fietspand richting Hof ter Walskerke, staan blank. Roza en Romain Vanderghinste, beiden tachtigers, houden hun hart vast voor nog meer regen. “Van zodra de sluis in de Maalbeek dichtgaat in Waregem, stijgt het regenwater bij hun huis in de Brabantstraat”, getuigt hun zoon Martin Vanderghinste (59).

Roza en Romain Vanderghinste zijn al een dagje ouder. “Mijn vader is ziek”, zegt zoon Martin Vanderghinste. “Via de gewone weg zijn ze niet bereikbaar, enkel via een parking achter hun huis zolang die niet onderloopt. Anders rest er enkel de telefoon.” Ook de Walskerkestraat en de akkers richting Aveza.Boerderij Vindevogel staan ieder keer onder water. Ook de Klokketuin op de Heirweg, gelegen aan de Maalbeek, is telkens een probleem.

Verkeer onmogelijk

Martin Vanderghinste woont zelf in de Schaagstraat met zicht op Hof ter Walskerke en Hof ter Schaegen. Vorige overstroming, eind 2023, waren zij ook ingesloten. “Rondom mijn huis was er toen water zover we konden kijken. De Schaagstraat, Walskerkestraat, Brabantstraat en een deel van de Groenstraat waren overstroomd. Doorgaand verkeer was onmogelijk. Bij mijn ouders loopt de Brabantstraat in beide richtingen onder.

Elk jaar hebben we overstromingsproblemen, maar het is erger geworden sinds de uitbreiding van de industriebouw. Het overlopen van de Maalbeek zorgt voor wateroverlast tot in Ingooigem. De beek kan het water niet meer aan. Ik wijs niet met de vinger naar het bedrijf, wel naar zij die de goedkeuring voor industrie op die plaats ondertekenden.”

Overstromingsgevoelig gebied

Sinds 1964 woon Martin Vanderghinste in de streek. “Ik heb het nooit anders geweten dan dat het een overstromingsgevoelig gebied was en toch wil men hier nog meer verharden door te bebouwen. De verschillende opvangbekkens in de streek kunnen het water niet aan. Dit gebied moet bekeken worden als een groot overstromingsgebied waar er geen plaats is voor verdere bebouwing. Een deel van de akkers een meter uitgraven is misschien een optie?”

Vanderghinste stuurde al verschillende foto’s door richting Ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be over de overstromingen sinds men daar de uitbreiding van de industrie Vijverdam-Zuid op tafel legde. Men zegt dat ze alles gaan bekijken. Ik hoop dan ook dat er grondig naar een oplossing wordt gezocht”, besluit Martin Vanderghinste.