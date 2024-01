“Bang afwachten”: water staat 20 cm hoog in insectenkwekerij Nusect

In verschillende straten in Deerlijk stabiliseerde in de loop van de namiddag de watertoestand. De hulpdiensten proberen her en der de ergste nood te lenigen. Zandzakjes kunnen op veel plaatsen erger voorkomen.

In de insectenkwekerij Nusect, gelegen langs de Gaversstraat en nabij de over haar oevers getreden Gaverbeek, staat er tussen 15 en 20 centimeter water in de kweekruimten. “Wij hebben alles hoger kunnen plaatsen maar het water zou nu niet meer mogen stijgen. De verwarming in deze ruimten werkt nog maar door de grote hoeveelheid (koud) regenwater kunnen wij de ruimten niet makkelijk op temperatuur houden. Het is bang afwachten wat de komende uren ons brengen.”

Dam

In de bureaus van Nusect is er geen elektriciteit meer. Computer en internet werken niet. Wegpompen is niet meteen een haalbare kaart. “Wij moeten daarvoor eerst een dam bouwen. Door de grote oppervlakte is dit moeilijk haalbaar en pas daarna kan men het water overpompen. Hopelijk blijft nieuwe regen weg”

Gisteravond reed in de Klijtstraat een personenwagen in de overvolle gracht. De parking van het afhaalcentrum Gaverzicht staat blank en de De Taeyelaan is een noodzakelijke omleiding om vanuit de Pontstraat naar het centrum te geraken en ook al door het water kunnen de wagens van de autokeuring niet via de normale ingang binnenrijden.