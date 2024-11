“Vooral de solidariteit blijft me bij”: burgemeester Jeroen Vandromme kijkt één jaar later terug op overstromingen in Houthulst en omgeving

Precies een jaar geleden werd het IJzerbekken geconfronteerd met ongeziene overstromingen. In Merkem kon een catastrofe net vermeden worden. Dat beseft ook burgemeester Jeroen Vandromme, die tijdens die bange dagen vooral veel solidariteit en inzet zag bij zijn dorpsgenoten, personeel en hulpdiensten. “Dat je in het heetst van de strijd op iedereen kan rekenen, geeft wel een goed gevoel.”

Crisisvergaderingen, evacuaties van mensen en dieren, noodopvang in het Heuvelhuis, vragen van bezorgde buurtbewoners… Burgemeester Jeroen Vandromme had vorig jaar deze tijd de handen vol met de wateroverlast in Merkem. Een jaar later blijft hem vooral de sterke solidariteit bij. “Zowel bij de mensen die in de buurt wonen, als bij de hulpdiensten… Iedereen werkte samen om de problemen zo goed mogelijk op te lossen”, zegt Jeroen Vandromme. “Je merkte dat wanneer het er echt om spant – en dat was verschillende nachten het geval – iedereen bereid was om mee te helpen. Het gemeentepersoneel zei heel vlotjes: we doen door. Net als de brandweer. Dat je in het heetst van de strijd op iedereen kan rekenen, geeft wel een goed gevoel.”

Vandromme was nog maar een maand of twee burgemeester toen hij meteen een noodsituatie op zijn bord kreeg. “Je wordt er op dat wel een beetje ingesmeten”, gaat hij verder. “Gelukkig had ik net voordien de suggestie gekregen om de cursus nood- en interventieplanning te volgen. Dat is niet verplicht, maar ik ben wel heel blij dat ik dat gedaan heb. Je komt plots in zo’n noodplanningsvergadering, waar er wordt gesproken over D1, D2, de verschillende hulpdiensten… Als je dan niet die cursus gevolgd heb, dan weet je gewoon niet hoe dat in de praktijk werkt en moet je nog veel leergeld betalen.”

Weerbare Westhoek

De Vlaamse regering richtte na de overstroming een taskforce Weerbare Westhoek op, die al in december haar eindrapport presenteerde met daarin een 70-tal maatregelen op korte termijn, gaande van nieuwe overstromingsgebieden en nieuwe dijken aanleggen tot een betere samenwerking met Frankrijk. “Er wordt echt wel werk gemaakt van de herstellingen die moeten gebeuren. De dijk aan de kant van Merkembroek is zo goed als volledig hersteld. Er is al heel veel gebeurd op een jaar tijd, maar het is nog niet gedaan”, gaat Vandromme verder.

Ook over de communicatie vanuit de taskforce is de burgemeester van Houthulst tevreden. “Als de taskforce samenkomt specifiek rond waterveiligheid, onder leiding van de gouverneur en Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg, nodigen ze ons altijd uit zodat we helemaal mee zijn. Wat gaan ze doen op korte termijn? Vorige week nog kregen we een mooi overzicht van de werken die al gebeurd zijn in het Blankaartbekken en de werken die nog moeten gebeuren, met timing. Dat vind ik wel belangrijk.”

Voor veel Merkemnaars waren de overstromingen een trauma. Zo vertrokken Michel Leeman (87) en Margriet Dedrie (91) op vrijwillige basis. © LK

Met zijn Lijst Burgemeester haalde Jeroen Vandromme een klinkende verkiezingsoverwinning op 13 oktober. Zijn aanpak van de wateroverlast heeft hem dus geen windeieren gelegd. “Dat kan, maar dat weet ik niet. Er zijn zoveel factoren. Ik denk dat het een beetje de totale manier is van doen die meegespeeld heeft”, zegt Jeroen Vandromme. “Ik probeer vooral bereikbaar en toegankelijk te zijn. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar ik probeer wel iedereen binnen een redelijke termijn een antwoord te geven. En als ze bellen, probeer ik zo snel mogelijk terug te bellen. Bij de overstromingen was ik concreet op het veld. Als er iets te doen is, probeer ik zo veel mogelijk aanwezig te zijn. Zulke factoren dragen wel bij tot het succes.”

Ramp in Valencia

Voor veel Merkemnaars waren de overstromingen een traumatische ervaring. Ondertussen voorspellen experts en wetenschappers dat in de toekomst dergelijke waterbommen vaker zullen voorkomen. “We hebben eigenlijk heel veel geluk gehad, maar dat heeft wel een zekere schrik achtergelaten. Als het water weer hoog zal staan, zal dat wel weer terugkomen. Op dit moment is het waterpeil oké, maar dat kan snel veranderen”, zegt Jeroen Vandromme, die ook de beelden van de ramp in Valencia zag. “Als zoiets gebeurt, dan mag je nog allerlei plannen hebben: je kan daar gewoon niet tegenop. Hoe je het draait of keert, iedereen ziet dat de klimaatverandering al voelbaar is.”

Ondertussen zijn Jeroen Vandromme en zijn team volop bezig met na te denken over het beleid voor de volgende legislatuur. Water zal daarin een belangrijke rol spelen. “Uiteraard moeten we zorgen dat de grachten goed onderhouden zijn, maar we moeten breder nadenken. Hoe kunnen we zelf kijken voor een goede waterhuishouding? Zo wordt de studie rond het bufferbekken deze maand afgerond. Dat zijn dingen die bezig zijn, maar die ook moeten landen en finaal zichtbaar worden in ons beleid. Dat wordt een grote uitdaging voor de nieuwe ploeg”, besluit Jeroen Vandromme.