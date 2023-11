Dijk moet verhoogd worden: 30 brandweerlui en 4.000 zandzakjes klaren klus

In de Westhoek is de situatie nog altijd bijzonder precair. Daar dreigt de winterdijk te overstromen en kan er water binnenlopen in een woning in de Iepersteenweg in Diksmuide.



“We leggen 4.000 zandzakjes over een afstand van 200 meter met 30 manschappen”, aldus Filip Vandenberghe van Brandweerzone Westhoek. Er wordt onder andere gevreesd dat de winterdijk, aangelegd na de overstromingen in 1993, niet voldoende hoog zal zijn om het stijgende water tegen te houden.

Brandweer nog steeds paraat

Iedereen blijft waakzaam. De waterstand wordt continu nauwgezet opgevolgd en op vaste tijdstippen ontvangt de commandopost advies van meteorologen en hydrologen. De brandweer staat nog steeds paraat. En de politie is versterkt aanwezig met ploegen in de getroffen regio en volgt de kritieke punten op met visuele controles. Op basis van de binnenkomende meldingen wordt door de commandopost bekeken waar er extra maatregelen nodig zijn.

Vanaf zondagavond wordt er echter opnieuw regen voorspeld. Ook dinsdag volgen er hevige buien. (NS/TP)