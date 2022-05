West-Vlaanderen boven in het nieuwe seizoen van Junior Bake Off Vlaanderen

Taarten, cupcakes en pralines op je tv-scherm: het tweede seizoen van Junior Bake Off Vlaanderen staat voor de deur. Maar liefst vier West-Vlaamse toppers verdedigen vanaf 11 mei onze trots in het nieuwe seizoen. Chocolatier en jurylid Dominique Persoone is alvast heel trots op onze streekgenoten. “Het zijn strevertjes hé, harde werkers”, klinkt het.

Binnenkort neemt Junior Bake Off Vlaanderen ons terug mee naar het mooie domein van het Rubenskasteel voor het tweede seizoen van het programma. Acht jonge bakkers gaan er de strijd aan om te titel van beste jonge bakker van Vlaanderen te bemachtigen. Naast Karsten, Lola, Stan en Rebecca tonen ook vier bakkertjes uit onze eigen provincie het beste van zichzelf: Ilias, Marie-Julie, Iben en Aure.

Tegenwoordig komen ze van onder de stenen tevoorschijn, de West-Vlamingen. Je komt ze overal tegen!

Het hele boeltje wordt met een humoristische toets aan elkaar gepraat door presentator Jeroom Snelders. Hij is de steun en toeverlaat van de jonge bakkers, maar moet blijkbaar ook soms serieuze klappen incasseren. “Tussen mij en Aure (de jongste West-Vlaamse deelneemster, red.) zijn er harde woorden gevallen. Je mag je niet laten misleiden door haar kleine gestalte, het is een pittige madam”, bekent de cartoonist. (lees verder onder de foto)

De jury bestaat dit jaar opnieuw uit Regula Yserwijn en Dominique Persoone. Onze chocolatier doet dat nog steeds met evenveel plezier, al brengt de job ook enkele nadelen met zich mee. “Bake Off betekent vroeg opstaan voor mij. Ik moet van ver komen hé, meestal zit ik rond 5 uur al in de auto. En dat proeven… Ik ben wel wat gewend, maar die eerste twee afleveringen moet je echt enorm veel naar binnen spelen. ‘s Avonds krijg ik niets meer binnen op zo’n dagen. But it’s my job, I love it!” Als geboren en getogen Bruggeling is Dominique natuurlijk heel trots dat de de helft van de bakkersgroep bestaat uit West-Vlamingen. “Tegenwoordig komen ze van onder de stenen tevoorschijn, de West-Vlamingen. Je komt ze overal tegen!”

Iben (15), Oostende

Met 16 levensjaren op de teller is Iben Messiaen, afkomstig uit Oostende, één van de oudste van de bende. Hij houdt van bakken en is daarnaast een hele grote dierenvriend. Hij is verzot op hamsters en heeft zelf ook twee exemplaren waar hij maar al te graag voor zorgt. Zijn liefde voor het gebak bestaat al heel zijn leven, maar het bakken zelf heeft hij nog niet heel lang onder de knie. Iben leerde zichzelf bakken, de meeste kennis haalde hij van Youtube.

In de baktent voelde Iben zich ‘in de zevende hemel’ en bloeide hij week na week opnieuw open. Hij evolueerde van een lieve jongen op de achtergrond naar een echte tv-chef. Leer Iben hier beter kennen!

Aure (11), Koolkerke (Brugge)

Aure Sampson is 11 jaar en afkomstig uit Koolkerke. Haar specialiteit is het maken van vegan gebakjes. Als vegetariër wil ze zo haar steentje bijdragen aan de natuur en aantonen dat vegan gebak even lekker kan zijn als traditioneel gebak. De bakmicrobe kreeg ze te pakken door haar mama die een foodtruck heeft met pannenkoeken. Stress staat niet in Aures woordenboek, want zowel naast als in de keuken is ze heel zelfzeker.

Ze is wel de kleinste, maar zeker niet op haar mondje gevallen, want tijdens de opnames voorzag ze Jeroom en de andere kandidaten altijd van een gevat antwoord. Leer Aure hier beter kennen!

Ilias (14), Kortrijk

De 14-jarige Kortrijkzaan Ilias Desmet is een nette en verzorgde bakker met veel oog voor detail. Dat is ook de reden waarom hij veel tijd steekt in het maken van decoratie. Ilias komt uit een protestants gezin en trekt samen met zijn gezin elke zondag naar de kerk. Naast bakken houdt hij ook van hiphop en vindt hij het belangrijk om zijn vrienden vaak te zien.

Tijdens het programma daagde hij zichzelf iedere week uit, met positieve commentaren van de jury tot gevolg. Leer Ilias hier beter kennen!

Marie-Julie (14), Beveren-Leie (Waregem)

De laatste West-Vlaamse kandidaat komt uit Beveren-Leie. Veertienjarige Marie-Julie Verhaegen is een chaotische bakker, voor haar hoeft het niet allemaal perfect te zijn. Ze houdt van experimenteren met smaken en toont dus dat ze een originele bakker is. Naast het bakken heeft Marie-Julie ook nog heel wat andere hobby’s zoals hockey en scouts.

In de baktent was ze een flapuit die met haar spontane glimlach en enthousiasme de sfeer erin hield. Schrik voor de camera’s had ze niet, want door Junior Bake Off is voor haar de eerste stap naar bekendheid gezet. Leer Marie-Julie hier beter kennen!

Junior Bake Off Vlaanderen is vanaf 11 mei te zien op Play4 en GoPlay.

(Emma Kimpe)