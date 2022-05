Iben (16) uit Oostende bakt erop los in de Junior Bake Off-tent

Hij is graag bezig met dieren, gaat af en toe lopen, maar bovenal is Iben Messiaen een bakker in hart en nieren. Om zichzelf eens op de proef te stellen, maar vooral voor het plezier, schreef hij zich in voor het tweede seizoen van Junior Bake Off Vlaanderen.

Op welke plaats hij eindigt, weten we nog niet. Wél dat hij blijkbaar ook de rol van presentator ambieerde. En dat hij eigenlijk nog niet zo heel veel ervaring achter de kiezen heeft… Iben heeft het bakvirus eigenlijk nog niet zo lang te pakken. Zo’n drie jaar geleden toverde hij zijn eerste cake uit de oven. Maar hoe dat resultaat tot stand kwam, heeft hij nooit durven vertellen aan het Bake Off-team. “Ik gebruikt vroeger altijd van die voorgemaakte bakmixen”, lacht hij. “Pas toen ik mij effectief had ingeschreven voor het programma, ben ik begonnen met echte recepten te volgen en zelf te experimenteren. Een leugentje om bestwil, moet kunnen hé.”

Eenvoudig maar lekker

Die experimenten moeten natuurlijk ook geproefd worden, maar het is niet altijd even eenvoudig om daar kandidaten voor te vinden. “Mijn mama en pluspapa waren alle zoetigheid na een tijdje een beetje beu, dus trok ik de straat op, waar onze buurvrouw en mijn tantes mijn baksels met plezier proefkonijn speelden. Tegenwoordig ben ik vooral bezig met koffiekoeken en brood. Ik krijg dan via via een recept van een echte bakker, en gebruik dat dan als basis om er mijn eigen twist aan te geven.” Voor verfijnde gebakjes moet je niet meteen bij Iben zijn, hij is meer de man van het alledaags gebak. Een simpele, smaakvolle brownie of een goedgevulde crèmekoek van bij de bakker? Daar zegt hij geen ‘neen’ tegen.

Ik ben niet zo competitief ingesteld, ik doe vooral mee voor de ervaring

De meeste West-Vlaamse kandidaten voelen zich enorm thuis met jurylid Dominique Persoone aan hun zijde, maar Iben had net de indruk dat onze Brugse chocolatier misschien wel het strengste zou zijn “Hij lijkt wat harder in zijn uitspraken, maar tijdens de opnames had ik al snel door dat hij eigenlijk heel lief is.”

Voor het plezier

Iben had vooral stress voor de technische proeven. Daarbij moeten de bakkertjes zonder voorbereiding de jury overtuigen met een baksel dat ze in veel gevallen nooit eerder hebben gemaakt. “Je weet nooit op voorhand wat het is, maar wil absoluut niet als laatste eindigen. Je moet overal op scoren: de smaak, het uitzicht, en liefst ook nog een krakske voor jurylid Regula”, aldus Iben.

Toch is winnen geen vereiste voor de jonge Oostendenaar. “Het is echt vooral voor de ervaring, ik ben niet zo competitief ingesteld. Later wil ik zeker wel nog iets doen met bakken, misschien in bijberoep. Voorlopig kun je mijn creaties gewoon volgen via mijn Instagramaccount @iben_bakt.”