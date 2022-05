Hiphopfan Ilias (14) danst door de Junior Bake Off-tent

De Kortrijkse Ilias Desmet doet binnenkort een gooi naar de gouden medaille van Junior Bake Off Vlaanderen. Samen met 7 andere jonge baktalenten moet hij juryleden Dominique Persoone en Regula Ysewijn zien te overtuigen van zijn kunsten. Zenuwen? Helemaal niet! Om Jeroom te ontmoeten daarentegen, daar had Ilias een pak meer stress voor. “Gelukkig was hij snel onder de indruk van mijn hiphopdansjes”, lacht Ilias.

Ilias bakt al sinds zijn kindertijd. Als 5-jarige hielp hij met zijn oma om zandkoekjes te maken. Een paar jaar geleden begon hij dan op z’n eentje wat indrukwekkendere baksels uit te proberen. Die schotelt hij met heel veel liefde steevast voor aan zijn familie. “Ik ben heel close met mijn gezin. Mijn familie doet zoveel voor mij, het doet mij een plezier om hen iets terug te kunnen geven in de vorm van een lekker gebakje. Mijn mama is zot van mijn scones, voor op een high tea met haar vriendinnen. Zelf ben ik vooral fan van cinnamon rolls, ook de favoriet van mijn zus”, klinkt het trots.

Wat hij zelf het liefste eet, is daarom niet leukste baksel om zelf te maken, zo blijkt. “Ik leef me graag uit met gedecoreerde koekjes. Ik kan uren bezig zijn met royal icing. Ik durf wel zeggen dat ik uitblink in de decoratie van mijn gebak, meer dan in de smaak ervan. Ook het spektakelstuk was daarom steeds mijn favoriete onderdeel van de wedstrijd, je kan dat op je gemak thuis voorbereiden.”

Duwtje in de rug

Ilias komt uit een protestants gezin en gaat elke zondag naar de kerk. “Ik voel God elke dag bij mij, dus zeker ook in de baktent”, aldus Ilias. Of God hem ook heeft geholpen om een goeie indruk te maken op presentator Jeroom, is nog maar de vraag. Die was alleszins naar eigen zeggen wel aangenaam verrast door hiphop-danskunsten van Ilias, iets waar hij in zijn vrije tijd heel vaak mee bezig is. Voor Dominique had hij veel minder schrik. “Dat is die West-Vlaamse nonchalance, hij ging heel familiair met ons om.” (PS)