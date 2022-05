Aure (12) verrast met vegan gebak in Junior Bake Off

Aure Sampson is één van de jongste deelnemers van Junior Bake Off Vlaanderen op Play4, maar daarom heeft ze zeker niet het minste in haar mars. Jeroom was geschrokken van haar mondigheid en stoere uitstraling, maar vooral haar lekkere smaakcombinaties lieten een diepe indruk na. “Dit is zeker niet het einde van mijn bakavonturen”, belooft Aure.

Bakken zit in haar bloed, want de ouders van Aure Sampson hebben een foodtruck met pannenkoeken. Toen ze zes was, bakte ze zelf met een beetje hulp haar eerste exemplaren, op haar negende begon ze dan aan het grotere werk. Daar hoort ook veganistisch gebak bij. “Zelf ben ik vegetarisch, veganistisch mocht niet omdat ik nog te jong ben”, vertelt Aure. “Eén van de redenen waarom ik zo graag wou meedoen aan Bake Off was om te tonen aan de jury en de kijkers dat vegan taarten en koekjes even lekker kunnen zijn als de traditionele varianten. Maar vooral voor de uitdaging eigenlijk, ik zoek altijd ervaringen op die mij iets kunnen bijleren.”

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen, één van de redenen waarom ik meedoe aan Bake Off

Aure is misschien wel klein, maar de stoerste van allemaal. “Ik skate en surf heel graag, zit in de scouts en wil later echt zoveel mogelijk rondreizen in een busje met een husky. Als het maar avontuurlijk is, dan ben ik tevreden”, lacht ze. Ook is ze zeker niet op haar mondje gevallen. Volgens Jeroom vielen er wel eens harde woorden tussen de twee, maar Aure ziet het zelf allemaal vriendschappelijker in. “Oh, ik mis hem al, met zijn flauwe mopjes! Tja, ik laat mij niet zomaar doen hé.”

Eigen webshop

Momenteel kun je Aures creaties voornamelijk bewonderen en bestellen via Instagram (@vegan_and_normal_baker), maar binnenkort gaat ze de professionele tour op. “Mijn bakavonturen zijn zeker nog niet afgerond. Ik speel al langer met het idee om samen met mijn mama een webshop te beginnen. Zo kunnen mensen via een mooie website, die ik samen met mijn papa zal maken, een taart of ander gebak bestellen. Nu doe ik dat ook al, maar vooral voor mensen die we goed kennen. Ik zal zeker vegan gebak aanbieden, maar ook gewone taarten. Ik wil mensen niet afschrikken en hen zelf de keuze geven.”

Niet alle gebak valt namelijk zo gemakkelijk veganistisch te maken. Zoals de ultieme favoriet van Aure: chocoladedripcake met speculoosbotercrème en tal van toppings. Ook al wil die botercrème niet altijd even goed lukken, Aure laat zich door niets tegenhouden: “Ik heb al vaak een fail meegemaakt als ik iets nieuws probeer, zoals soezen die inzakken. Maar uiteindelijk lukt het mij altijd wel. Ik bak zó graag, vallen en opstaan hoort er gewoon bij!” (Phebe Somers)