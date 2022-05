Marie-Julie (14) blundert én triomfeert in Junior Bake Off

In het nieuwe seizoen van Junior Bake Off Vlaanderen zet Marie-Julie Verhaegen uit Beveren-Leie haar eerste stappen richting een leven als BV. Want bekend worden was een lange tijd haar droom. “Ik schrik ervan hoeveel ik ben veranderd in één jaar tijd”, bekent Marie-Julie

De opnames van Junior Bake Off dateren al van vorige zomer. Toen verkeerde Marie-Julie in een ware bakmanie: “Ik had de bakmicrobe een jaar lang echt heel stevig te pakken. En ik wou graag eens op televisie komen. Toen ik zag dat de inschrijvingen voor het tweede seizoen werden geopend, ben ik er meteen voor gegaan. Een filmpje opnemen, twee selectierondes doorstaan, voor ik het wist stond ik in de baktent!”

Bijzondere smaken

Marie-Julie bakt vooral voor zichzelf, maar verwent ook graag haar grootouders met een lekker gebakje. Haar favorieten, zowel om te maken als om zelf op te peuzelen, zijn chocoladetaart en cheesecake. Afwerking is niet echt haar ding: “Daarom was het spektakelstuk mijn minst favoriete onderdeel, zeker voor mij als chaotische bakker. Die afwerking nam zoveel tijd in beslag, zeker om dat thuis zoveel te oefenen. In de examenperiode was dat toch wel pittig. Ik hecht vooral veel belang aan de smaak. Ik experimenteer ook wel graag eens met speciale smaken, zoals matcha of vlierbloesem.”

Na het Bake Off-avontuur had ik eventjes genoeg van taart en cake

Dat de veertienjarige een echte chaoot is wordt meteen duidelijk na de eerste aflevering. Er klopte iets niet met het deeg van haar zandkoekjes: in plaats van bloem had ze poedersuiker bij het beslag gestrooid.

“Tja, ik ben gewoon een messy persoon! Daarom dat je bij mij niet moet afkomen met decoratie gemaakt van rolfondant, echt niets voor mij al die fijne werkjes”, klinkt het. Daarna vertelt ze nog dat haar gsm voor altijd deel zal zijn van een Bake Off-domein: ze heeft die namelijk tijdens een wilde rit met een gocart in de vijver laten vallen…

Opwelling

Sinds de opnames heeft Marie-Julie geen botercrème of biscuit meer aangeraakt, tenzij om zelf op te eten. “Ik heb dat wel vaker, van die opwellingen”, lacht de Waregemse. “Maar na het avontuur was het eventjes genoeg geweest met bakken. Als ik die uitzending terugzie, schrik ik wel een beetje van hoeveel ik ben veranderd. Ik heb er wel niet voor altijd afscheid van genomen, nu alles wordt uitgezonden en het bakboek er is zal het wel weer beginnen te kriebelen om een taart of ander lekkers uit de oven te toveren!”