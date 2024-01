Wesley Ngoto uit Stavele doet mee in prestigieuze Ketnet-reeks Hawa & Adam: “Dit smaakt zeker naar meer”

Op Ketnet loopt momenteel de nieuwe reeks Hawa & Adam. Deze spannende fictiereeks is een internationale coproductie. Met Wesley Ngoto (21) maakt er ook een Stavelenaar deel uit van de indrukwekkende cast. Wesley speelt Titus en het is zijn eerste grote rol als acteur.

Op 10 januari werd de eerste aflevering van de nieuwe Ketnet-reeks Hawa & Adam gelost. “Hawa en Adam zijn twee tieners die elkaar niet kennen”, legt Wesley uit. “Adam ontwaakt uit een lange coma en hij krijgt een schrift cadeau van een mysterieus meisje. Ook Hawa gaat op zoek naar een schrift. Zij moet van de zorgjuf op haar nieuwe school haar gedachten neerschrijven. Net als Adam krijgt ze een schrift van dit meisje. Het schrift blijkt uiteindelijk een magisch dagboek te zijn, want Hawa en Adam komen zo in contact met elkaar. Door erin te schrijven, ontdekken ze dat niet hun eigen teksten in het schrift staan, maar wel die van de andere persoon. Zo leren ze communiceren met elkaar en merken ze dat er een ernstig probleem is voor alle 16-jarigen. Welk probleem dat is, dat zal je ontdekken tijdens het bekijken van de serie.”

Duitse partners

Wesley speelt de rol van Titus, een klasgenoot van Hawa. “Ik speel ook een 16-jarige. Het is een heel fijne rol en ik haal er veel voldoening uit. Net als mezelf staat Titus positief in het leven. Hij is vrolijk met een constante smile op zijn gezicht en hij brengt graag sfeer. Titus is misschien iets minder down to earth en ontsnapt soms uit de realiteit. Gelukkig zorgt zijn beste vriendin Bilo voor het nodige tegengewicht. Titus en Bilo hebben een goeie connectie en zijn beste vrienden. Bilo wordt gespeeld door de talentvolle Margaux Cauliez.”

“In Stavele kan ik in alle kalmte vluchten van de hectiek”

Naast Wesley en Margaux doen er nog een pak bekende namen mee. Zo zijn er de gevestigde waarden als Geert Van Rampelberg, Ini Massez, Janne Desmet en Joris Hessels. Ook jong acteertalent krijgt volop kansen. “Hawa en Adam worden gespeeld door respectievelijk Ayana Doucouré en Jonathan Michiels. Ik zag hen al aan het werk in eerdere reeksen. Ayana speelde mee in Hacked en Jonathan in Wtfock. Ook Aaron Blommaert en Charlotte Sieben – allebei uit Familie – doen mee. Voor mij was het een eerste grote rol, nadat ik eerder al Denzel speelde in Vloglab op VTM Go. Het was een fantastische ervaring en het smaakt zeker naar meer. Ik kreeg al veel leuke reacties uit mijn omgeving. Of er al andere projecten in de pijplijn zitten? Daar mag ik nog niet veel over zeggen. Ik zou zeggen stay tuned.”

Wesley Ngoto speelt Titus in de reeks. Het is zijn eerste grote rol als acteur. © Maarten De Bouw

Het productiehuis is jonnydepony en de serie is gebaseerd op een idee van Tom Timmerman. “Het zal ook in Duitsland worden uitgezonden door een samenwerking met enkele Duitse partners. Bovendien gaan we op 28 januari naar het Filmfestival van Oostende. Daar zullen ook enkele afleveringen getoond worden. Zowel met de acteurs en de crew was er een uitstekende samenwerking. Iedereen was heel lief voor mij en ik kijk met veel warme herinneringen terug op de opnames. De opnames waren op verschillende plekken in Vlaanderen. Bijna een jaar geleden gingen ze van start. De schoolscènes zijn in Leuven en er werd ook opgenomen in onder meer Antwerpen, Genk en Oostende.”

Wesley Bright

Bij het grote publiek was Wesley tot nu toe vooral bekend als zanger. Hij schopte het een jaar geleden tot finalist van The Voice. “Dat was ook een zot avontuur. Zingen is een groot deel van mijn leven geworden. Het begon met mijn auditie waar ik Jar of Hearts van Christina Perri bracht en het eindigde in de finale. Na het avontuur viel ik een beetje in een zwart gat. Ik heb nog regelmatig contact met mijn medekandidaten. Intussen tekende ik bij Sancover Music Entertainment en komt er binnenkort eigen werk aan via mijn alter ego Wesley Bright.”

Wesley is een bezige bij, want naast acteren en zingen studeert hij ook. “Na The Voice veranderde ik van richting. Ik studeer nu communicatie. Het is een drukke combinatie, maar het is doenbaar. Ik ben veel onderweg, maar in Stavele kan ik in alle kalmte vluchten van de hectiek”, aldus Wesley, die bij zijn oma woont en Congolese roots heeft.