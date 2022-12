West-Vlaming Wesley (20) grijpt naast winst in The Voice van Vlaanderen

Wesley Ngoto uit Stavele bij Alveringem heeft naast de eindwinst gegrepen in The Voice van Vlaanderen. De 20-jarige West-Vlaming moest vrijdagavond tijdens de finale op VTM de duimen leggen voor drie topfinalisten. Zo meteen kennen we de winnaar.

Eén van de mooiste momenten van zijn leven, noemde Wesley Ngoto de finale van The Voice van Vlaanderen vooraf in een interview bij KW. Niemand had dan ook verwacht dat de jonge gospelzanger het zo ver zou schoppen in de populairste talentenjacht van het land, want tijdens de blind auditions draaide enkel Jan Paternoster zich om voor hem.

Grenzen verlegd

“Als ik zelf had mogen kiezen, dan had ik voor Mathieu Terryn van Bazart gekozen als coach. Maar ik ben buitengewoon blij dat het Jan geworden is. Samen met hem kan ik mijn grenzen verleggen”, zei de 20-jarige uit Stavele bij Alveringem in datzelfde interview.

En of Wesley grenzen verlegd heeft, want hij schopte het samen met Johan, Evert, Yente en Louise tot de grote finale van The Voice. Daar bleef het voor Wesley ook bij, want hij moest de duimen leggen voor drie topfinalisten. Zo meteen kennen we de winnaar. Geen West-Vlaamse opvolger dus voor Lola Obasuyi, de Oostendse die won in 2016.