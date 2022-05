Gert De Mangeleer en Joachim Boudens openhartig over sluiting Hertog Jan

Maandagmiddag werd ‘de nieuwe’ Hertog Jan van chef-kok Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens in één klap met maar liefst twee Michelinsterren bekroond. In het VTM 2-programma ‘Achter De Sterren’ blikken ze terug op de sluiting van hun Brugs restaurant.

In ‘Achter De Sterren’ ontdekt de kijker hoe het culinaire topduo hun sterrenzaak van weleer nieuw leven inblies. In 2018 trokken Gert en Joachim de stekker uit hun bloeiende zaak. Het nieuws sloeg toen in als een culinaire bom. In ‘Achter De Sterren’ blikken ze openhartig op de sluiting terug.

Nu herrijst Hertog Jan op de adembenemende site van Botanic Sanctuary Antwerp, zij het in een volledig nieuw jasje. Terwijl Gert en Joachim hun eerste gasten in de nieuwe gastronomische zaak ontvangen, verwelkomt het hotel de eerste proefslapers. Zij worden getrakteerd op… een koude douche en koude wafels bij het ontbijt. Niet meteen ‘five star superior’…

‘Achter De Sterren’, op woensdag 25 mei om 21.40 uur bij VTM 2.