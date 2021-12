Lies kleurt je dag: “Ik hoop dat racisme éindelijk uit het voetbal wordt gebannen”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Koud weekje, hé Lies?

“Dat viel geweldig goed mee, hoor. Ik heb net enkele dagen Calpe achter de rug, samen met Maarten en Georges. Héérlijk om nog eens de zon op de snoet te hebben en in korte mouwen op de dijk te kuieren. Onze batterijen zijn weer helemaal opgeladen.”

Heb je van daaruit het wedervaren in eigen land wat gevolgd?

“De racismerel na Club Brugge – Anderlecht mógen we niet negeren. Mijn hart brak toen ik Kompany, die zóveel voor ons voetbal betekend heeft, met tranen in de ogen voor de camera zag staan. Het is opnieuw een gitzwarte pagina voor ons Belgisch voetbal, maar nu moet er actie ondernomen worden om racisme te bannen. Dan komt er uit deze dieptrieste gebeurtenis misschien nog iets positiefs.”

Iedereen gelijk, het zou zo simpel kunnen zijn…

“Precies! Kijk naar het Gala van de Sportman- en vrouw van het jaar. Beide staan stilaan op een even hoog niveau en krijgen dezelfde aandacht. Zo moet het. Nina Derwael is een terechte winnaar, maar Nafi Thiam verdiende de titel evenveel. Ik was vooral blij voor de lifetime achievement award voor Ann Wauters. Geen sportvrouw die er meer recht op heeft dan zij. De bakens die Ann verzet heeft…”

Wat viel je nog op?

“De Warmste Week heeft een topthema beet. Eigenlijk treden ze een beetje in de voetsporen van onze Rode Neuzendag. Kunnen zijn wie je bent is zo belangrijk, het is de basis van alles.”

Kan jij elke dag jezelf zijn?

“Dat denk ik wel. En dat heeft veel te maken met mama zijn. Sinds Georges er is, kan ik veel beter relativeren en besef ik dat mijn eigen gezin het allerbelangrijkste is. Als daar alles goed zit, heb je tonnen energie voor alle andere dingen die van tel zijn. Maar als jongere is dat in deze coronatijden allesbehalve evident. Daarom nogmaals: goed dat er steeds vaker op deze nagel geklopt wordt.”

Je goed in je vel voelen, daarvoor moet je ook af en toe wat stoom kunnen aflaten…

“Daar zorgt Preuteleute voor! De Oostendse cultgroep wil op 14 mei de Diaz Arena van KV Oostende laten vollopen, heerlijk.”

Out zich hier een überfan?

“Dat nu ook weer niet, maar hun nummers zijn toch pure nostalgie? Als tiener stond ik op fuiven ‘Pak je zak en goa weg’ en ‘Bluf met je fikkn van me velo’ mee te brullen. Moet ik dringend nog eens herhalen, het kan alleen maar deugd doen.”