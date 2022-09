Nieuwe Delhaize in Lichtervelde opent begin 2023

De nieuwe winkel die supermarktketen Delhaize wil neerpoten in Lichtervelde, moet begin 2023 de deuren openen. Dat bevestigt woordvoerder Roel Dekelver.

Begin juli schreven wij al dat Delhaize een nieuwe supermarkt van 1.000 vierkante meter wil neerpoten in Lichtervelde. De winkel zou komen in de Weststraat, op de site Vallaey waar vroeger landbouwmachines verkocht werden.

De warenhuisketen bevestigt nu voor het eerst dat er een nieuwe winkel komt in Lichtervelde. “We zitten wel nog altijd in de vergunningsfase”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “We hebben wel al een uitbater gevonden. Als alles verloopt zoals gepland, is de opening voorzien voor begin 2023.”

Sinds 30 juni moet Lichtervelde het met een supermarkt minder stellen, want Guido De Dycker en Madga Vermassen gingen toen met pensioen en zetten het pand in de Surmontstraat te koop. Een overnemer is er nog niet gevonden.