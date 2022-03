Uitbaters met pensioen, dus sluit Proxy Delhaize op 30 juni definitief de deuren

Iets meer dan negentien jaar nadat ze de deuren van hun Proxy Delhaize supermarkt openden, trekken Guido De Dycker en Magda Vermassen die deuren achter zich dicht. Het echtpaar gaat op 30 juni met pensioen. Er komt mogelijk een nieuwe supermarkt op een andere locatie.

Op donderdag 27 februari 2003 opende het Oost-Vlaamse koppel Guido De Dycker en Magda Vermassen de deuren van een gloednieuwe Proxy Delhaize in de Surmontstraat. “Na jaren in het buitenland gewerkt te hebben voor de Metro Group, wilde ik graag op mezelf beginnen”, vertelt Guido.

“We gingen op zoek naar een groot pand met een vergunning om voeding te verkopen. Zo zijn we in Lichtervelde beland. Evident was het niet, want de mensen vonden de weg naar onze winkel niet meteen. De Spar stond – en staat – hier heel sterk, er was een Lidl en plots kwam er zelfs even een Aldi bij. Dat eerste jaar was moeilijk, maar gelukkig heeft zich dat gekeerd. We hebben ook lang geprobeerd om West-Vlaams te leren spreken, maar dat is niet gelukt. Te oud, zeker? (lacht) Maar de klanten waren ons accent snel gewoon.”

Lief en leed

Bijna twintig jaar later, op 30 juni 2022 – ook een donderdag – gaat de winkel onherroepelijk dicht. Het pensioen wacht voor Guido (65) en Magda (64). “Het was altijd de bedoeling om op ons 65ste met pensioen te gaan”, vertelt Guido. “Onze ouders hebben meer hulp nodig, ondertussen zijn er kleinkinderen… We weten dus wel wat gedaan. Of we het gaan missen? Wellicht, maar dat kan ik nu nog niet zeggen. (lacht) Het sociale aspect waarschijnlijk wel: je maakt in een buurtwinkel als de onze lief en leed van je klanten mee. Je ziet zwangere klanten die plots een kindje mee hebben, anderen blijven een tijd weg wegens ziekte, en nu en dan sterven oudere klanten…”

Nieuwe Delhaize?

De winkel staat te koop bij immokantoor Turner. Prijskaartje: 775.000 euro. Opvallend: de koper mag er geen voeding verkopen. “Dat hoort bij de deal met Delhaize”, vertelt Guido. “Jammer natuurlijk, want mét vergunning had ik de zaak kunnen overlaten in plaats van het gebouw te verkopen. Maar Delhaize is van plan om op een andere locatie in Lichtervelde een nieuwe supermarkt te openen. En dus hebben ze zelf die vergunning nodig.”

Woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize weigert commentaar te geven op de mogelijke bouw van een nieuwe supermarkt. Ook bij de gemeente liep nog geen vergunningsaanvraag binnen.