Delhaize wil nieuwe supermarkt van 1.000 vierkante meter in Lichtervelde

Krijgt Lichtervelde een nieuwe Delhaize-supermarkt in de Weststraat? Er is alvast een aanvraag ingediend voor een nieuw warenhuis van 1.000 vierkante meter. De winkel zou in het voorjaar van 2023 de deuren openen. “Er is zeker plaats voor drie supermarkten in Lichtervelde”, zegt schepen van lokale economie Els Kindt (CD&V).

De Proxy Delhaize in de Surmontstraat sloot op donderdag 30 juni de deuren. Uitbaters Guido De Dycker en Magda Vermassen gingen toen met pensioen. Fans van Delhaize moeten sindsdien omrijden naar Torhout of Roeselare, maar mogelijk kunnen ze volgend jaar weer in hun eigen gemeente terecht. De eigenaar van de site Vallaey in de Westlaan, waar vroeger landbouwmachines verkocht werden, diende een aanvraag in voor een omgevingsvergunning.

Bedoeling is er een nieuw warenhuis neer te poten, dat met 1.000 vierkante meter een stuk groter is dan de vroegere Proxy Delhaize, goed voor 700 vierkante meter. Er is ook een parking voor 62 auto’s en een overdekte fietsenstalling voorzien.

De aanvrager hoopt in september te kunnen starten met de werken. In februari 2023 zou de winkel moeten afgewerkt zijn. Het gebouw zou in handen blijven van de huidige eigenaar en gehuurd worden door de supermarktketen.

Voor elk wat wils

Schepen van lokale economie Els Kindt (CD&V) bevestigt dat ze op de hoogte is van de plannen. “Maar uiteraard moet de vergunning eerst nog toegekend worden”, verwijst ze naar het openbaar onderzoek, dat tot 23 juli loopt. De beslissing moet uiterlijk op 11 oktober genomen worden.

“Sowieso is er in Lichtervelde zeker plaats voor drie supermarkten. Als er naast de bestaande Lidl en Spar ook weer een Delhaize komt, dan is er voor elk wat wils. Bijkomend voordeel is dat het mooie gebouw dat ze er willen neerpoten een opwaardering van de buurt betekent.”

In de nieuwe winkel zouden volgens de vergunningsaanvraag een achttal – bij voorkeur lokale – mensen tewerkgesteld worden, aangevuld met jobstudenten tijdens weekends en vakantieperiodes. De supermarkt zou van dinsdag tot en met zaterdag telkens open zijn van 8 tot 19 uur, op zondag van 8 tot 13 uur en op maandag van 13 tot 19 uur.