Zwevezele scoort opvallend in Gault&Millau: zowel Coeur d’Amis als Cuisine Kwizien halen 13 op 20

Voor een publiek van zo’n 2.000 restauranthouders, journalisten en partners presenteerde Gault&Millau in Brussel de 22ste editie van zijn restaurantgids. De kleine deelgemeente Zwevezele scoort hier opvallend met liefst twee restaurants, die 13 op 20 halen: Coeur d’Amis en Cuisine Kwizien. Volgens de nieuwste classificatie zijn ze allebei nu ook twee koksmutsen rijk. Dat staat gelijk met een ‘Goede tafel’.

Het is pas vorig jaar dat restaurant Coeur d’Amis in Zwevezele voor het eerst in de Gault&Millau-gids werd opgenomen. Dit jaar bevestigen ze hun score, maar halen er een extra koksmuts bij. “Net als vorig jaar is ons team in de wolken met dit resultaat”, vertelt zaakvoerder Sander Dewandelaere. “We bestaan net tien jaar en hebben ons altijd voorgenomen dat we de gezelligheid van ons restaurant niet willen inruilen voor een hogere score. We investeren verder in de inkom en parking, bouwen een aparte wijnkamer uit en willen het interieur iets anders aankleden. We hanteren een Franse klassieke keuken met dagverse producten en royale porties. Dat weten onze klanten ten zeerste te waarderen.”

Uniek

“Chef Steven Devriendt en gastvrouw Lies Van der Linden verwennen hun gasten in een origineel en gezellig kader”, deelt Gault&Millau mee in verband met restaurant Cuisine Kwizien. “We genieten van gerookte paling met geprakte aardappel en bloemkool, beurre blanc en gepocheerd eitje met haringkaviaar.”

Chef Devriendt stelt dat niet elk dorp zoals Zwevezele kan terugvallen op maar liefst twee Gault&Millau-restaurants. “Dat is toch wel uniek voor ons dorp.”

Maar er is ook minder goed nieuws. “In september 2025 zijn we einde huurcontract en het zou kunnen dat we vanaf dan uitpakken met een ander concept”, laat Devriendt weten. “Misschien als kok aan huis en beschikbaar voor allerlei feesten, we zijn daar nog niet over uit. Maar voorlopig gaan we er als restaurant zeker nog een vol jaar een lap op geven.”

Nieuwe ‘look’

In Ruiselede behoudt restaurant Tafel10 zijn score van 14 op 20 en twee koksmutsen. “Lisa Lambrecht en chef Bert Denoulet zorgen voor een aangename, culinaire beleving in een fraai ingericht restaurant”, omschrijft Gault&Millau. “We hebben pas vorig jaar een hogere score gehaald en zijn dus tevreden dat we dit kunnen bevestigen”, vertelt Lambrecht. “We kunnen terugblikken op een heel goed jaar met een wat meer uitgebreid gastronomisch cliënteel.” Half volgend jaar krijgt het interieur van Tafel10 een nieuwe ‘look’.