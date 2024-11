Nieuwkomer ‘t Blekkertje krijgt 12 op 20 in Gault&Millau: “Stimulans om nog beter te doen”

Vlakbij de Hoge Blekker vind je in de Zeelaan ‘t Blekkertje. De zaak van Steve Gerry en Griet Snauwaert kreeg maandagnamiddag uitstekend nieuws. Ze staan voor het eerst in de Gault&Millau-gids en kregen 12 op 20.

Steve Gerry en Griet Snauwaert zijn al 12 jaar actief in ‘t Blekkertje. Steve (48) staat in de keuken, Griet in de zaal. “In het begin boden we de basisgerechten zoals spaghetti en ribbetjes aan”, vertelt Steve. “In coronatijd dachten we na hoe we onszelf konden heruitvinden. We gooiden het over een andere boeg en kozen om de meer verfijnde weg te kiezen. De klassieke keuken met een eigen twist. Alles is vers, huisbereid en gaat mee met de seizoenen. We kunnen volledig ons eigen ding doen en nu krijgen we daar deze mooie erkenning voor. Erkenning geeft altijd een leuk gevoel en nu zeker. Het harde werk heeft zijn vruchten afgeworpen.”

Tussen de kookpotten geboren

Steve en Griet waren aanwezig tijdens de bekendmaking in Brussel om het goede nieuws te vernemen. “Met Jeroen en Samya hebben we nog twee trouwe honden in dienst die deel uitmaken van ons hecht team. We hebben dit allemaal samen bereikt en gaan het rustig vieren. We gaan snel weer back to business. Deze score van 12 op 20 hoeft zeker geen eindpunt te zijn. Het zorgt voor een stimulans om nog meer het beste van onszelf te geven. Hopelijk kunnen we later nog eens terugkeren voor een betere score”, aldus de rasechte Koksijdenaar. “Ik deed Hotelschool Ter Duinen, want het horecabloed zit in de genen. Mijn ouders baatten vroeger La Furnoise uit. Ik ben als het ware tussen de kookpotten geboren”, lacht Steve.

Acht andere restaurants

‘t Blekkertje komt zo in een rij met acht andere Koksijdse restaurants die in Gault&Millau staan. Carcasse en Mondieu (14,5), Nils (14), Julia en Oh Restaurant (13,5) en Sea Horse, Bistronomie Eglantier, Boîte (12) stonden al eerder vermeld in de culinaire gids.