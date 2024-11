De Damse Poort nieuw in Gault&Millau-gids: “We werken niveau hoger”

Damme heeft er een nieuw restaurant bij in de Gault&Millau-gids: De Damse Poort van gastvrouw Lotte Vanderyse en chef Jens Belpaeme. “We boden altijd al een eerlijke, klassieke keuken, maar de voorbije jaren schakelden we toch een niveau hoger”, zegt Lotte Vanderyse, die heel tevreden is met de score van 12 op 20.

Naast De Zuidkant, Mout en Siphon heeft Damme er met De Damse Poort een vierde restaurant bij in de Gault&Millau-gids. De Damse Poort, een charmante gerestaureerde hoeve, was al jarenlang een bekend adres in Damme toen het in 2014 overgenomen werd door Lotte Vanderyse en haar toenmalige echtgenoot Sven Vanden Broucke. Voor Lotte was de horeca geen onbekende omgeving want ze werkte eerder in De Koetse, de toenmalige zaak van haar ouders in Brugge, terwijl Sven in de keuken van De Wijngaard in Brugge actief was.

Piepkuiken

Intussen runt Lotte de zaak al enkele jaren met haar huidige echtgenoot Jens Belpaeme, die eerder bekend was als het gezicht van restaurant BAR d’eau in Sluis en nu dus bij de Damse Poort in de potten roert. “We hebben de voorbije jaren de zaak wel wat bijgestuurd, in die zin dat we geen tearoom-service meer doen maar volledig kiezen voor een fijne restaurantbeleving”, legt Lotte uit. “En wat de keuken betreft: we boden altijd al eerlijke, klassieke gerechten maar we schakelden toch wel een niveau hoger op vlak van productkeuze, afwerking en verfijning op het bord. De producten, zoals bijvoorbeeld ons piepkuiken of onze paling, moeten kraakvers en van topkwaliteit zijn.”

De inspecteurs van Gault&Millau waren duidelijk onder de indruk. In hun rapport hebben ze het over een ‘sfeervolle, gerestaureerde hoeve en een eerlijke, smakelijke brasseriekeuken.

Stimulans

Ze loofden de huisgemaakte garnaalkroketjes en het sappig piepkuiken met dragonsaus, verse frietjes en knapperige salade die ze op het bord kregen tijdens hun bezoek. Ook het mooie terras zien ze als een extra troef. “Natuurlijk zijn we heel erg tevreden met deze erkenning. Dit doet echt deugd en is een stimulans voor ons om verder te werken en beter te doen. We weten ook wel dat we geen 14 of 15 gaan halen want daarvoor moet je echt meer de vernieuwende, culinaire toer opgaan en wij blijven bewust kiezen voor de klassieke Frans-Belgische keuken. Dus we gaan ons concept zeker niet omgooien maar nog een puntje erbij in de volgende gids, dat zou wel leuk zijn ja”, lacht Lotte Vanderyse.