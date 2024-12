Zij zorgen voor een feesttafel zonder stress: deze West-Vlaamse cateraars zijn klaar voor de drukke feestdagen

Eindejaarsdagen die bol staan van de stress om een zo verfijnd mogelijk menu op tafel te krijgen? Steeds meer mensen bedanken er feestelijk voor en bestellen al dat lekkers bij de cateraar. Deze drie West-Vlaamse foodies zorgen ervoor dat jij straks ontspannen aan de feestdis kan genieten.

John van Placide in Koksijde: “We voeren voor het eerst een bestelstop in”

John Valdez (26) staat voor zijn vierde winterseizoen als vishandelaar. Zijn zaak in Oostduinkerke (Koksijde) draagt de naam van zijn overgrootvader: Placide. “Hij had in dit pand een viswinkel, mijn grootvader deed aan strandvisserij en mijn vader werkt bij een baggerbedrijf. Logisch dus dat ook ik zot ben van de zee”, lacht hij. “Als jonge vishandelaar zet ik in op verse vis van lokale vissers, die ik aankoop in de veilingen van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Ik maak ook deel uit van het onderzoeksteam van NorthSeaChefs, dat de minder bekende vissoorten opwaardeert.” Met de feestdagen kiest men echter typisch voor de klassiekers, zoals oesters, sint-jakobsschelpen en kreeft, en dat mag dus wat kosten. “Die allerlaatste week van het jaar is onze topweek. Dan willen klanten de voetjes onder tafel schuiven, dus verkopen wij veel bereidingen. Wie toch zelf in de keuken aan de slag wil, kiest voor vis die we graatloos kunnen meegeven, zoals kabeljauw of zalm. Ook dan staat het gemak dus voorop.”

Het is een hele klus om alle visschotels tijdig klaar te maken. © WVH

Per feestdag noteren ze hier ruim honderd bestellingen. “Dit jaar voeren we voor het eerst een bestelstop in, om de kwaliteit te kunnen garanderen en alles te kunnen bolwerken. Het is namelijk een hele klus om al die visschotels tijdig klaar te maken, terwijl de vis slechts beperkt houdbaar is. Dit doen we daarom pas de dag ervoor. Naast de twee vaste medewerkers schakel ik dan ook nog een paar jobstudenten in. Tijdens het werk hebben we geen tijd om samen een glas te heffen, maar dit doen we na wel na sluitingstijd.” (WVH)

Gwenn van De Kleinkeuken in Kortrijk: “Ook vegans eten graag vol-au-vent”

Gwenn Dejaegere (36) baat sinds 2015 het vegan restaurant De KleinKeuken in Kortrijk uit. © Foto Kurt

Gwenn Dejaegere (36) baat sinds 2015 het vegan restaurant De KleinKeuken in Kortrijk uit. Hij ervaart sindsdien een groeiende openheid tegenover en ook wel nieuwsgierigheid naar plantaardig lekkers. Gwenn voorziet al van bij het begin ook feestmenu’s om af te halen tijdens de eindejaarsperiode. En dat bleek steevast een succes. “In die mate zelfs dat ik dit jaar besloten heb om het afhaalgegeven kleinschaliger aan te pakken. Het concept van een feestmaal verpakt in talloos veel potjes vind ik niet helemaal meer kloppen. En bovendien betekende het elk eindejaar heel veel extra werk, ik wil het deze keer ook voor mezelf wat rustiger houden”, legt hij zijn beslissing uit. Het restaurant zelf zal tijdens de kerstvakantie wel geopend zijn; daarnaast biedt hij een beperkt afhaalmenu aan. Onder de gegadigden voor afhalen ziet Gwenn vaste klanten, maar ook mensen die onder hun genodigden enkele vegans tellen en onzeker zijn over wat ze hen kunnen voorschotelen. De vegan traiteur biedt dan een veilige oplossing. Maar ook een feestgezelschap van negentien gasten besloot gewoon iedereen vegan te serveren.

Gwenns aanbod bestaat dit jaar uit een vegan kaasplank, vol-au-vegan, een seitan ovenschotel en een dessertbox. “Tot mijn verbazing wordt de vol-au-vegan, de plantaardige versie van vol-au-vent het meest gekozen. Velen blijken nog altijd voor de klassiekers te kiezen tijdens de feesten.” (NB)

Ann-Sophie en Mathijs van Burning Butchers in Wingene: “We werken met kerstmuziek op de achtergrond”

Bij Burning Butchers in Wingene is het momenteel alle hens aan dek. De cateraar, die focust op culinaire barbecuecreaties, laat de komende weken liefst 1.500 mensen smullen. “Onze absolute piekperiode loopt van maart tot oktober”, zeggen Ann-Sophie Vergauwe (33) en Mathijs Debou (34), die de zaak in april 2016 boven de doopvont hielden. “Maar ook nu is het erg druk. We merken dat steeds meer mensen een beroep doen op een cateraar om heerlijke gerechten op de feesttafel te toveren. In 2019 hebben we voor het eerst een eindejaarsaanbod gelanceerd en sindsdien zijn de bestellingen alleen maar in stijgende lijn gegaan. Wij willen mensen aan de feestdis ontzorgen. Iedereen moet kunnen genieten van die fijne momenten met vrienden en familie. Daarom nemen wij het zware keukenwerk graag in onze handen.”

Burning Butchers laat de komende weken liefst 1.500 mensen smullen. © JOKE COUVREUR

De komende dagen wordt er keihard gewerkt. “Eigenlijk is het best leuk om even goed te knallen in ons atelier. Er speelt kerstmuziek op de achtergrond en het is toch net iets anders werken dan op een evenement. Ook wanneer de klanten hun bestelling komen afhalen, zorgen we voor een extraatje. Zo krijgen alle wachtenden een kerstdrankje geserveerd. Het mooiste compliment? Dat we achteraf te horen krijgen dat het gesmaakt heeft. We steken er ook wel best veel energie in. Al tijdens de zomermaanden zijn we over ons eindejaarsmenu aan het brainstormen.” (PVH)