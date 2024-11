‘Private chef’ David De Maré bakt 50 pizza’s voor daklozen in Oostende: “Mijn manier om iets terug te doen”

David De Maré heeft het hart op de juiste plaats. Voor een bijzonder warm initiatief op de Groentemarkt in Oostende bakte hij onlangs 50 verse artisanale pizza’s voor daklozen.

De Maré heeft een indrukwekkende carrière. Hij kookte onder andere voor filmsterren zoals Julia Roberts, Nicole Kidman en Robert De Niro, en werkte in toprestaurants over de hele wereld, van Monaco tot Positano. Vandaag runt hij een productielijn van unieke gekleurde verse pasta’s in Middelkerke en is hij actief als private chef die de wereld rondreisde om voor welgestelde klanten te koken, met ervaring in onder andere Italië, Spanje, Frankrijk, Congo (Kinshasa), Monaco en Amerika.

Dit initiatief is niet zijn eerste. Twee jaar geleden kookte hij op kerstavond voor een kinderweeshuis in Hoboken. Nu richt hij zich op de daklozen van de kust. “Ik wil een verschil maken en mensen die het moeilijk hebben een hart onder de riem steken”, vertelt David. De pizza’s, bereid in een houtoven, werden met open armen ontvangen. Het Doorgroeihuis Oostende, dat 26 daklozen opvangt, was blij met de actie. “Het lost de problematiek niet op, maar het geeft mensen even een moment van warmte en hoop”, zegt Lynn Trypsteen, opbouwwerker bij het Doorgroeihuis.

Filmsterren

David groeide op in Middelkerke. “Mijn moeder was bakkerin en runde de Beachshop aan de Zeedijk, terwijl mijn tante een restaurant in Diksmuide uitbaatte. Koken en bakken zit in mijn bloed”, vertelt David. “Mijn moeder heeft me van jongs af aan geleerd wat hard werken betekent. Later verhuisde ze naar Nieuwpoort, waar ze nu nog steeds de bakkerij Sunshine uitbaat.”

“Het lost de problematiek niet op, maar zorgt voor een moment van warmte en hoop” – Lynn Trypsteen, het Doorgroeihuis

Na een opleiding in grafische technieken besloot David zijn hart te volgen en zich volledig op gastronomie te richten. Hij ging naar de hotelschool in Koksijde en werkte daarna in enkele van de meest gerenommeerde restaurants ter wereld. In Monaco werkte hij bij het prestigieuze Louis XV van Alain Ducasse, terwijl hij in Frankrijk zijn culinaire vaardigheden verfijnde in Le Mas de Pierre in Saint-Paul-de-Vence. In Italië werkte hij twee jaar in het sterrenrestaurant Il San Pietro di Positano, waar hij gasten zoals Julia Roberts, Nicole Kidman en Robert De Niro verwende.

Terug naar de roots

Na zijn internationale carrière koos David ervoor om terug te keren naar zijn West-Vlaamse roots. In Middelkerke startte hij zijn eigen culinaire onderneming: GOUST, naast een traiteurdienst ook een productieatelier waar hij verse, met de hand gekleurde pasta’s maakt. “Deze pasta’s zijn uniek in België, met levendige kleuren en een ambachtelijke afwerking”, verduidelijkt hij. Naast zijn eigen productielijn geeft David ook kookworkshops en demonstraties, zowel in zijn atelier als bij Vives Culinary Arts in Brugge en Ecole Ducasse in Parijs. “Mijn focus ligt voornamelijk op de Italiaanse keuken, waarbij ik de basisprincipes onderricht. Daarnaast geef ik ook workshops over het maken van pasta: welke bloem te gebruiken, welke technieken belangrijk zijn. Ik ga zelfs dieper in op de details, omdat veel recepten in kookboeken vaak niet alle uitleg bevatten die nodig is om echt de perfecte pasta te maken.”

Koken als belevenis

David onderscheidt zich niet alleen door zijn culinaire vakmanschap, maar ook door zijn unieke benadering van koken. “Als private chef werk ik bij de mensen thuis, en dat is altijd een bijzondere ervaring. Wat ik doe, gaat veel verder dan een gewone cateringservice. Ik breng een compleet belevenisconcept mee, met een houtoven als centraal element. Het gaat niet alleen om het eten – het is een spektakel rond open vuur, waarbij de gasten kunnen genieten van de warmte, de geur en de unieke sfeer die dit met zich meebrengt.”

Terwijl David met zijn pizzaschep de volgende bestelling uit de oven haalt, benadrukt hij dat dit initiatief meer is dan een eenmalige actie. “Ik hoop dat ik hiermee anderen inspireer. Iedereen kan iets doen, groot of klein. Het gaat erom dat je warmte geeft aan mensen die dat het meest nodig hebben.” Voor David is dit initiatief ook een manier om zijn eigen succes in perspectief te plaatsen. “Ik ben katholiek opgevoed en geloof sterk in dankbaarheid. Alles wat ik heb bereikt, is een geschenk, en dit is mijn manier om iets terug te doen. Ik heb mijn carrière opgebouwd zonder veel steun van mijn omgeving. Alles wat ik heb bereikt, is door hard werken.”

Met dit initiatief wil David niet alleen de daklozen steunen, maar ook een boodschap uitdragen: “Iedereen kan iets doen. Het hoeft niet groot te zijn, een klein gebaar kan al veel betekenen.” Hij hoopt dat anderen geïnspireerd raken om ook hun steentje bij te dragen, vooral in deze tijden waarin zoveel mensen het moeilijk hebben.