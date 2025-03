Burgemeester van Harelbeke wordt uurtje straatmuzikant voor Kom op Tegen Kanker: “Zo’n mooi initiatief!”

Burgemeester van Harelbeke Michaël Vannieuwenhuyze zong en speelde een uur lang muziek tijdens de donderdagmarkt. Hij ging daarmee in op een oproep van Luna uit het VRT-programma De Droomfabriek, die herstelt van kanker. Michaël kreeg steun van zoon Luca en schepen Lise-Marie Platteau.

De Leuvense Luna herstelt van borstkanker en deed onlangs in De Droomfabriek een oproep. Zij wilde graag zoveel mogelijk mensen aan het ‘buskeren’ brengen: optreden als een straatmuzikant en andere mensen aan het zingen brengen voor Kom op tegen Kanker, een ‘Busker tegen Kanker’ zoals Luna vertelde. Daar ging burgemeester Vannieuwenhuyze op in. Hij zet zich al jaren in voor de strijd tegen kanker met onder meer 1000 km fietsen en een Iron Man Harelbeke. “Ik wil dit doen, maar dit is volledig uit mijn comfort zone, ik was redelijk zenuwachtig”, duidde Michaël Vannieuwenhuyze eerder. “Maar tegelijkertijd wil ik deze oproep ondersteunen en vind ik het ook een ideale gelegenheid om mensen in Harelbeke wat dichter bij elkaar te brengen. Samen zingen of luisteren naar muziek voor het goede doel.” Vele tientallen marktbezoekers bleven iets meer dan een uur lang luisteren en meezingen. “Dat zien we nog niet onmiddellijk gebeuren op de markt van Waregem”, aldus Pia, die elke week naar de donderdagmarkt van Harelbeke afzakt.

Van Bart Peeters tot John Legend

De burgemeester bracht voor het grootste gedeelte Nederlandstalige liedjes zoals onder meer ‘Het werd zomer’ van Rob De Nijs en ‘Lepeltjesgewijs’ van Bart Peeters. Via een QR-code was er de mogelijkheid om rechtstreeks een bedrag te storten naar het goede doel. “Er stond ook een bakje waar we iets konden doneren”, zegt Lut Moerman, die wat graag meezong, “Soms een beetje vals, maar ik vond dit zo een mooie oproep en initiatief.”

Veel toeschouwers vonden het ‘sterk’ wat Michaël deed. “De burgemeester waagde zich als afsluiter ook aan ‘All of me’ van John Legend: niet het gemakkelijkste nummer om te zingen, maar dat leek voor hem gemaakt te zijn”, vindt Pieter-Jan.