Wildebras bouwt een nieuw paviljoen en is op zoek naar helpende handen

Wildebras bouwt aan een nieuw paviljoen voor hun hoofdkwartier De Wildernis’ in Kortrijk. Tijdens de krokusvakantie zoekt de organisatie hulp bij de ‘Cut & Paint’, het klaarmaken en verven van de houten constructie die wordt klaargemaakt in de Toekomststraat 45 in Wevelgem.

Wildebras is een organisatie tien jaar geleden is ontstaan uit de Wevelgemse Cinemobiel. In samenwerking met Kortrijk & Wevelgem tovert Wildebras enkele groenzones om tot speelterreinen waar ze op zoek gaan naar echte wildebrassen.

Kinderen baas

“Het is een vrijplaats voor kinderen”, zegt Simon Verschelde. “Zichzelf vuil maken, rondspringen in plassen, in bomen klimmen, aan de slag gaan met hamers, nagels en palletten en zelfs vuur maken in de vuurplaats, het mag er allemaal. We trekken ze weg van de schermen en into the wild. Dit doen we via workshops in de publieke ruimte in Wevelgem en Kortrijk maar ook in De Wildernis, ons hoofdkwartier. De Wildernis is een avontuurlijke bouwspeelplaats op een 700 jaar oud eiland in Kortrijk, het schiereilandje van het Gebroeders Van Raemdonckpark. Het is een tot de verbeelding sprekende prachtige plek, een speelbos met zeldzame bomen en bovendien helemaal verwilderd. Kinderen kunnen er doen waar ze zelf zin in hebben, en belangrijk: ouders mogen er niet binnen. Het spel primeert.”

Deze lente bouwt De Wildebras er een nieuw paviljoen omdat de oude houten cabannes niet meer veilig zijn. Het wordt een gerecycleerd circulair paviljoen; als het ooit wordt afgebroken kunnen alle materialen weer opnieuw gebruikt worden.

“Volgende week in de krokusvakantie gaan we in de Toekomstsraat in Wevelgem de houten constructie klaarmaken”, vervolgt Simon. “De zogeheten Cut & Paint. We gaan de balken schoonmaken, zagen en schilderen met zelfgemaakte natuurlijke verf. We beginnen op maandag 3 maart en donderdag 6 maart moeten we klaar zijn. En daarvoor zoeken we nog hulp, veel hulp.”

Transporteur

Iedereen is welkom om een handje toe te steken, een halve of een hele dag. Wie helpt mag blijven eten. Verder zoeken we ook nog materiaal, een transporteur en centen. Alles vindt plaats in Pralka, Toekomststraat 45.