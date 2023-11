Daphne (24) viert tweede verjaardag van Frietboutique in Aalbeke met ‘feestweek’

Exact twee jaar geleden stampte Daphne Delmeire de frituur ‘Frietboutique’ in Aalbeke uit de grond. Om die verjaardag te vieren, start vanaf woensdag tot en met zaterdag een ‘feestweek’ met gratis snacks bij elke bestelling boven 15 euro. Maar Daphne ziet Frietboutique niet louter als een frituur. “We hebben tal van gerechten, salades, huisbereide burgers… voor elk wat wils. En we hebben onlangs nog uitgebreid, we hebben nu binnen 50 zitplaatsen en tijdens de zomer buiten nog eens 50 zitplaatsen, op ons aangenaam terras”

Om op je 22ste een eigen horecazaak op te richten, is er niet veel gegeven. Maar het ‘horecabloed’ stroomt door de aderen van de Delmeires. Zo staan haar ouders Cindy Moerman en Filiep Delmeire sinds begin dit jaar aan het roer van eethuis De Seule in Heule. En twee jaar na de oprichting gaat het Daphne voor de wind. “Het authentieke staat altijd centraal, met onze frieten die we nog steeds in puntzak serveren. Verder hebben we een online bestelsysteem om het onze klanten makkelijk te maken”, zegt Daphne, die voltijds geholpen wordt door haar jongere zus Delphine.

Haar zus heeft al heel wat keukenervaring. “Ze studeerde aan voedingsschool Ter Groene Poorte in Brugge en staat in voor het bereiden van onze gerechten zoals vol-au-vent, balletjes in tomatensaus, stoofvlees, gyros, scampi diabolique, lasagne, macaroni…”, legt Daphne uit.

Daarnaast kan ze ook rekenen op regelmatige hulp van haar vriend Frederik en schoonbroer Cédric. “Ze zijn ondanks hun voltijdse job nooit ver weg als ik ze nodig heb. Daarnaast staat ons team van flexi’s en studenten altijd paraat om steeds het beste van zichzelf te geven”, dixit Daphne.

Feestweek

Twee jaar na de oprichting staat Daphne nog elke dag apetrots en enthousiast achter de frituurpannen. De tweede verjaardag viert ze nu met een ‘feestweek’. Iedereen die vanaf woensdag 8 november tot en met 12 november meer dan 15 euro spendeert in de Frietboutique wordt getrakteerd op een gratis snack en saus. (JF)