Eethuis De Seule in Heule overgenomen: “Iedereen stapt in een nieuw verhaal”

Cindy Moerman en Filiep Delmeire wonende op Heule-Watermolen worden de nieuwe uitbaters van Eethuis ‘De Seule’ in Heule. Beiden stappen hiermee voor het eerst in de horeca. De huidige uitbaters Frederik Provoost en Sophie Desmet verhuizen naar Tenerife. Voor allen start een nieuw verhaal in hun levensloop. Het is voor beiden een carrièrewending. Ons verhaal was mooi maar uitgebloeid. We wilden beiden iets anders en het wordt anders.

Cindy (49) en Filiep (52) hebben twee dochters, Dapné (23) en Delphine (20). Filiep studeerde Houtbewerking en Cindy studeerde voor schoonheidsspecialiste. Filiep was zaakvoerder van het zelf opgerichte interieurbedrijf Delmeire in Harelbeke. Cindy runde 11 jaar een pralinewinkel D-D praliné in Harelbeke. Voor Het pralineverhaal werkte Cindy zes jaar in Delhaize in Heule.

Kookmicrobe

“We wilden iets totaal anders doen in ons leven. We waren al een tijd op zoek naar het ‘andere’. We verkochten ons bedrijf en starten onze zoektocht. Filiep zijn liefde voor de keuken is groot vandaar besloten we in de horeca te stappen”, vertelt Cindy. Filiep neemt de keuken voor zijn rekening en Cindy zal zich over de zaal ontfermen. Hobbykok Filiep heeft de kookprikkels al van in zijn kindertijd. “Ik herinner mij de kookles in het derde leerjaar. De meester leerde ons soep maken. Toen ik thuiskwam ben ik direct soep gaan maken”, vertelt Filip. Het kookgenot heeft Filiep mee van zijn moeder. “Mijn moeder is een echte keukenprinses. Ze staat graag in de keuken.”

Voor Cindy en Filiep is dit horecaverhaal nog koffiedik kijken in het ongewisse. “Het opzet blijft hetzelfde. We behouden de spijs en drankkaart met eventuele kleine aanvullingen. Daarnaast gaan we werken met suggesties. Het interieur wordt ook onder handen genomen en openingsuren verschuiven”, zegt Cindy. De nieuwe uitbaters hopen dat de huidige klanten blijven komen en op tal van nieuwe. “Door het geweer van schouder te wisselen zitten we terug vol energie”, aldus Cindy en Filiep. De huidige uitbaters stoppen op zondag 26 maart. De overnemers starten de tweede of derde week van mei.

Tenerife

Voor Frédéric Provoost (45) en Sophie De Smet (44) begint een nieuw verhaal. Na zes jaar ‘De Seule’ met hart en ziel te hebben uitgebaat trekken ze naar andere oorden. “Onze keuze was rap gemaakt. We kozen voor Tenerife daar we er al 10 jaar lang 3 à 4 maal per jaar gaan en zijn ondertussen vertrouwd met het land. We gaan niet naar Tenerife omdat het daar beter is. Het is daar anders leven dan bij hier in België”, zegt Sophie. “Feitelijk komt het door het overlijden van mijn ma. Toen beseften we hoe kort het leven kan zijn. Als we nog eens iets anders willen ondernemen dan is dit het geschikte moment gezien onze leeftijd. We zijn te jong om niets meer te ondernemen. Het is de ideale tijd voor iets nieuws”, voegt Frédéric eraan toe. Sophie gaat er werken als kok- keukenmedewerkster in restaurant / hotel ‘Westhaven Bay’, Een zaak gerund door de Belgische Nele Missiaen. Frédéric gaat er als medewerker aan de slag. Ondertussen kochten Sophie en Frédéric er een huis om zich er definitief te vestigen.

Het wordt anders voor Sophie en Frédéric. “We gaan het sociaal contact enorm missen zoals de wekelijkse samenkomsten met mijn vrienden in ‘Den Hert’. Sophie zegt het bestuur van Markant Heule vaarwel. Sophie en Frédéric zijn blij dat ‘De Seule’ blijft bestaan zowel als horecazaak als van naam. “we gaan ‘De Seule’ en Heule enorm missen. Het is als een kindje dat je achterlaat.”