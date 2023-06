Wie is de rijkste West-Vlaming? Op plaats 5: van herenboeren tot textielmagnaten

De tien rijkste West-Vlaamse families bezitten samen bijna 11 miljard euro. Maar wie zijn die mensen? Ludwig Verduyn, bezieler van de website De Rijkste Belgen, zocht het voor ons uit. Op plaats 5: de familie van wijlen Roger De Clerck. In 1959 richtte hij het textielimperium Beaulieu in Wielsbeke op, wat na verloop van tijd uitgroeide tot een wereldspeler.

Met een vermogen van liefst 1.292.466.000 euro staat de familie De Clerck uit Wielsbeke op een vijfde plek in de top tien van rijkste West-Vlamingen. Acht jaar geleden overleed de West-Vlaamse textielindustrieel Roger De Clerck op 91-jarige leeftijd. Met Boer Clerck verdween een symbool van een generatie hardwerkende, niets ontziende naoorlogse ondernemers. Als zoon van een welstellende herenboer uit Wielsbeke beseft Roger De Clerck al zeer snel dat zijn roeping niet in de harde vlasteelt ligt. Met meer fascinatie kijkt hij naar de thuiswevers, mensen die al hun spaarcenten investeren in een zware machine die ze in hun stal zetten en waar ze dag in dag uit achter staan, terwijl de spoelen heen en weer slaan. “We moeten in de textiel gaan, want in vlas zit geen toekomst meer”, vertelt de jonge Roger. “Als boer verdien je twee keer geld per jaar, als je geluk hebt. Met textiel elke dag.”

Mythe

Meteen is het begin van een mythe geboren. Boer Clerck wordt industrieel Clerck. De omschrijving boer zal hij blijven meedragen, initieel vanuit de welstellende Franstalige bourgeoisie die neerkijkt op de jonge ondernemer, later door zijn optreden, ondersteund door zijn dialectisch taalgebruik. De Clerck is 34 wanneer hij zijn eerste weefgetouwen koopt. Hij is gehuwd met Anne-Marie Hanssens, een dochter uit een welstellende familie koffiebranders die het merk Grootmoeders Koffie op de markt brengt. Paul Delbaere wordt de linkerhand van Roger De Clerck, de jonge Noël Demeulenaere, de latere burgemeester van Wielsbeke, zal uitgroeien tot de harde rechterhand van de industrieel.

Subsidies

Roger De Clerck is een welbespraakt man maar hij schuwt de openbaarheid, en zeker de media. Vanaf zijn eerste jaren als ondernemer ging Roger de Clerck zich nauw verstrengelen met de politiek, meer bepaald met de CVP. Een van de christen-democratische voortrekkers in de naoorlogse tijd was Albert Berten De Clerck, neef van Roger en vader van de gewezen CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck. Van 1961 tot 1965 was Berten minister van Middenstand. Wanneer Roger De Clerck in die periode in Duitsland een groot lot machines gaat kopen, slaagt hij erin via Berten De Clerck zijn eerste subsidie los te krijgen, prototypesteun voor industriële innovaties. Het losweken van subsidies zal De Clerck blijven kenmerken doorheen zijn carrière. Roger De Clerck mag dan conservatief-katholiek zijn, als ondernemer is hij puur liberaal.

Onderzoek

Zijn tapijtenbedrijf Beaulieu loopt na verloop van tijd meer en meer in de kijker van de overheid en van de belastingdiensten. Eind de jaren ’80 rondt het parket een eerste onderzoek af. De Clerck wordt er door het parket van beschuldigd valsheid in geschrifte en oplichting te hebben gepleegd in de periode 1976-1986. De Clerck wordt in dat dossier echter niet veroordeeld door zijn belangrijke positie als werkgever.

In 1991 beslist de toen 67-jarige Roger De Clerck zijn textielimperium te verdelen onder zijn zes kinderen. Het overlijden van zijn echtgenote speelde daarbij een niet onbelangrijke rol. De oudste zoon Jan krijgt de Domogroep, Luc de Berry-groep, Francis Idealtuft, Ann Beaulieu Kruishoutem en Dominiek Beaulieu Wielsbeke. Dochter Mieke verwerft Beaulieu of America. Die laatste, op dat moment goed voor de helft van de omzet, ontpopt zich in de VS als sponsor van de republikeinse partij. Het is dan ook geen toeval dat de gewezen republikeinse president George Bush senior te gast is op het feest voor de 75ste verjaardag van Roger in Wielsbeke. Ook Michail Gorbatsjov en Margaret Thatcher schuiven mee aan tafel. Het feest is meteen wereldnieuws.

Schikking

De overgang van het textielimperium Beaulieu naar de kinderen van Roger verloopt allesbehalve rimpelloos. Jan De Clerck, de oudste zoon, wordt opgepakt door het gerecht en verdwijnt samen met zijn echtgenote enkele dagen in de cel. Hij zal daarop een akkoord sluiten met de fiscus en een boete betalen. Dominiek volgt zijn oudste broer en treft in 2012 een minnelijke schikking van 25 miljoen euro. De rest van de familie lijkt het niet eens te geraken over de juridische kwalificaties van de schikking. Niet alleen drijft de schikking de familie uiteen, ze legt ook een hypotheek op de verdeling van het imperium.

In 2009 dienen Jan en Dominiek een strafklacht in tegen hun familieleden, omdat die Beaulieu-aandelen onder elkaar verdeelden zonder hun twee broers te kennen. De belaagde familieleden riskeren de verbeurdverklaring van een belangrijk aandelenpakket in de Beaulieugroep en celstraffen voor witwassen. Om daaraan te ontsnappen komt er een schikking in 2016: de familie betaalt 112 miljoen euro belastingen. Jan en Dominiek blijven buiten de regeling. In 2021 keert Beaulieu een recorddividend uit van 400 miljoen euro. Dat dividend werd uitbetaald aan vier takken van de familie: Francis, Luc, An en Dominiek. Dat is meteen het sluitstuk van het fiscaal dispuut dat de familie decennialang heeft achtervolgd. De familie bereikte daarover een akkoord met de fiscus waarvan geen financiële details zijn bekendgemaakt.

