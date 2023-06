Wie is de rijkste West-Vlaming? Maak kennis met de nummer 1

De tien rijkste West-Vlaamse families bezitten samen bijna 11 miljard euro. Maar wie zijn die mensen? Ludwig Verduyn, bezieler van de website De Rijkste Belgen, zocht het voor ons uit. Op nummer één: de familie van Pascal Vanhalst, goed voor 1,57 miljard euro. Zijn vader Paul was de mede-oprichter van miljardenbedrijf Thermote & Vanhalst (TVH). Pascal Vanhalst verkocht zijn deel in het bedrijf in 2020 en passeerde daarbij aardig langs de kassa.

De rijkste Belg is hij nog lang niet. Die eer is volgens de website De Rijkste Belgen weggelegd voor Eric Wittouck, de man die een fortuin van net geen 11 miljard euro vergaarde met de bedrijven Tiense Suiker en Weight Watchers.

Zijn 26ste plaats in de nationale ranking levert Pascal Vanhalst (54) wel de titel van rijkste West-Vlamingen op. Opvallend: zijn vermogen van liefst 1.576.179.000 euro kwam er vooral dankzij zijn scheiding met de familie Thermote, nummer twee in onze top tien van rijkste provinciegenoten.

Op z’n West-Vlaams

Vorige week kon je al lezen hoe het Waregemse bedrijf TVH uitgroeide tot een miljardenbedrijf. Op zijn hoogtepunt was het bedrijf voor gelijke delen in handen van enerzijds de zussen Thermote en anderzijds Pascal Vanhalst. Tussen beide partijen bestond echter een hemelsbreed verschil. De zussen Thermote laten zich graag omringen met experten op technisch, financieel en juridisch vlak. Pascal Vanhalst daarentegen is allergisch voor pottenkijkers in zijn bedrijf. Hij verkiest eenvoudige structuren en korte beslissingslijnen om zijn bedrijven te runnen. Hij wil directe controle, op zijn West-Vlaams.

Een scheiding tussen de families was dan ook onvermijdelijk. Vanhalst koos ervoor langs de kassa te passeren. Hij verkocht in 2020 zijn 40 procent in TVH aan de Brusselse familie D’Ieteren. Die betaalde daarvoor 1,1 miljard euro. Alles samen hield Vanhalst aan de scheiding met de familie Thermote een fortuin over van 1,5 miljard euro. Meteen had de ondernemer zijn aanvalskas klaar om het roer in eigen handen te nemen.

Heftrucks

Pascal Vanhalst is gepokt en gemazeld in industriële machines. Hij groeide op tussen de heftrucks. Momenteel investeert hij in vijf bedrijven, allen industrieel. Vooreerst is er Mateco, verhuurder van heftrucks en een TVH-erfenis. Mateco draait een omzet van 600 miljoen euro met 2.500 werknemers. Patrice Vanhalst, de broer van Pascal, is zaakvoerder van een van de Belgische filialen. Abriso-Jiffy in Anzegem is dan weer de grootste Europese producent van bubbelfolie voor verpakkingen van meubels, glas en elektronica, en het maakt isolatieplaten voor de bouw. Het heeft 17 fabrieken in 12 landen, draait 290 miljoen euro omzet en telt 1.700 werknemers. Schuimspecialist Resilux heeft fabrieken in tien landen. Vorig jaar haalde het een omzet van 431 miljoen euro, met 950 werknemers. Het Duitse Suspa maakt gasveren en dempers. Het telt 1.800 werknemers en haalt 270 miljoen euro omzet. Het Nederlandse ConDoor tot slot maakt industriële poorten en speciale poorten voor privéwoningen. Het heeft een omzet van 150 miljoen euro met 550 werknemers.

Discreet

Pascal Vanhalst is in de eerste plaats een ondernemer, geen financier. Hij houdt ervan in de werkplaatsen te lopen en machines te beoordelen. Dat hij nu na de verkoop van TVH volop in de kijker loopt, vindt hij allesbehalve een fijne zaak. Hij heeft alle bestuurders van zijn vennootschappen gevraagd om geen commentaar over zijn persoon te geven aan journalisten. Het mag dan ook niet verbazen dat er zo goed als geen foto’s van de man zijn.

“Vanhalst voelt geen enkele behoefte om te laten zien hoe goed hij geboerd heeft”

Toch is het duidelijk dat zijn gezin het belangrijkste onderdeel van zijn bestaan is. Zo verdeelde hij het patrimonium van zijn familiale Pava Holding over zijn drie kinderen Frédéric, Olivier en Margaux. Hij deed dat door drie nieuwe holdings af te splitsen van Pava en zijn kinderen elk één derde van de aandelen in blote eigendom te geven. Hijzelf behoudt het vruchtgebruik van de aandelen. Ondertussen vereenvoudigt hij ook zijn structuur. De uit Luxemburg gerepatrieerde holding Quva Invest slorpt de Belgische holding Quva op. De naam Quva staat voor het echtpaar Pascal Vanhalst en Kathy Quidousse. Met Quva investeert Vanhalst in andere bedrijven.

Geen tafelspringer

Hoe sterk hij ook vasthoudt aan discretie, Vanhalst laat zich toch opmerken op evenementen. “In Waregem kom je hem geregeld tegen”, zegt Kurt Vanryckeghem, de burgemeester van de gemeente waar TVH zijn hoofdzetel heeft, aan De Tijd. “Hij is geen tafelspringer de Marc Coucke van Waregem zal hij niet worden , maar wel een joviale kerel die makkelijk aanspreekbaar is. Hij hecht veel belang aan het lokale en TVH steunt ook heel wat lokale initiatieven. En vooral: de twee families hebben TVH in de jaren 80 en 90 net op tijd groot gemaakt en zo het jobverlies in de teloorgegane vlas- en textielindustrie gecompenseerd.”

In zijn persoonlijk leven is Pascal Vanhalst geen nouveau riche. In tegenstelling tot sommige West-Vlaamse ondernemers voelt hij geen enkele behoefte om te laten zien hoe goed hij geboerd heeft. Hij rijdt niet met een dure wagen en is geen insider van de beau monde van Knokke. Hij woont in een onopvallende villa op het platteland, net onder Waregem. Vooral dicht bij zijn bedrijf.