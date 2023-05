Wie is de rijkste West-Vlaming? Op plaats 6: van boerenzoon tot vastgoedtycoon

De tien rijkste West-Vlaamse families bezitten samen bijna 11 miljard euro. Maar wie zijn die mensen? Ludwig Verduyn, bezieler van de website De Rijkste Belgen, zocht het voor ons uit. Aflevering 5: de familie van Paul Gheysens, die opgroeide in een Iepers landbouwersgezin en het met zijn firma Ghelamco schopte tot vastgoedtycoon. De sterke man van voetbalclub Antwerp droomt ook van de titel in onze hoogste voetbalklasse. Dit weekend volgt een eerste kans.

Met Paul Gheysens zijn we in deze reeks rond de rijkste West-Vlamingen aanbeland bij de eerste miljardair. Gheysens is eigenaar van het bedrijf Ghelamco, nog het best bekend van de Ghelamco Arena, het voetbalstadion van KAA Gent.

De bouw van dat stadion was voor Gheysens eigenlijk een ruiloperatie. Hij bouwde het stadion in ruil voor het verwerven van een groot aantal gronden rond de arena. Op die terreinen werd een heuse nieuwe wereld zichtbaar: 13.500 vierkante meter kantoren, 3.000 vierkante meter congresruimten, 16.000 vierkante meter multifunctionele ruimten, 14.000 vierkante meter retail en een hotelproject.

Om maar te zeggen dat de ondernemer Paul Gheysens goed weet waarmee hij bezig is. Soms valt dat ook tegen, zo mocht Gheysens ervaren in Brussel. Daar worstelde hij met de vergunningen om het Eurostadion te bouwen op parking C van de Heizel. Dat dossier werd ultiem afgewezen.

Naar buitenland

Paul Gheysens groeide op in een Iepers landbouwersgezin. Hij startte zijn carrière in de tuinaanleg, maar al snel schakelde hij over naar de vastgoedsector. Hij begon als aannemer in de industriebouw voor agrarische projecten. In 1991 trok Gheysens als een van de eersten naar Polen. In 2005 volgden Rusland en Oekraïne. In België is Ghelamco opmerkelijk aanwezig aan de kust, in Gent, Kortrijk en Brussel. Het mondaine Knokke blijkt daarbij prioriteit te genieten met de aanleg van een prestigieus golfproject, terwijl ook in Londen het eerste torenproject werd afgewerkt.

“Mijn tophengst is onbetaalbaar. Hoeveel geld de Arabieren er ook tegenaan gooien”

De snelle financiële groei van Paul Gheysens riep ook al vragen op. Zo leerde onderzoek dat zijn groep juridisch verankerd is in Cyprus. In 2020 werd bekend dat de belastingdiensten een extra aanslag hadden gelegd van 153 miljoen euro op Ghelamco. Die aanslag had betrekking op het inkomstenjaar 2016. Toen ontving Ghelamco een dividend van 430 miljoen euro van de Cypriotische holding Granbero. Volgens het bedrijf werd in Cyprus belasting betaald op dat bedrag, maar de belastingdiensten verwierpen deze stelling. Binnen het bedrijf beheert Granbero de Poolse vastgoedprojecten. Belangrijkste project daarvan was lange tijd The Spire in de Poolse hoofdstad Warschau, met 220 meter op dat moment de hoogste kantoortoren van Oost-Europa, waar ook al koning Filip op bezoek kwam.

In 2021 boekte Ghelamco de grootste winst uit haar geschiedenis, goed voor 123 miljoen euro. Eén jaar later bereikte Gheysens een akkoord met de belastingdiensten. De claim van 153 miljoen euro werd omgezet in een betaling van 10 miljoen euro.

Arabische volbloeden

Veel vrije tijd heeft Paul Gheysens niet, maar de meeste van die tijd gaat naar paarden. En ook dat brengt hem naar Polen. Hij onderhoudt nauwe contacten met de paardenstoeterij van Michałow. Die zou de beste Arabische volbloeden ter wereld kweken.

Enkele jaren geleden kocht Gheysens op een veiling de tophengst QR Marc, een paard met wereldklasse. Het Arabische volbloedpaard won in Dubai (VAE) de meest vermaarde schoonheidswedstrijd ter wereld: de International Arabian Horse Championship. “’Al drie jaar proberen sjeiks mijn paard te kopen”, vertelde de 61-jarige Paul Gheysens. “Een normaal paard is twee- tot drieduizend euro waard, een van de betere soort 30.000 tot 300.000 euro. En dan heb je de uitzonderingen, zoals QR Marc. Die is onbetaalbaar, hoeveel de Arabieren er ook tegenaan gooien”, vertelt Gheysens. Wie zijn merrie kunstmatig wil laten bevruchten met het zaad van QR Marc, betaalt daar 8.000 euro voor. En dat doet hij zo’n 800 keer per jaar.

Voetbal

Een van zijn andere bezigheden is het beheer van voetbalclub Antwerp FC. De bouwheer kocht de club anoniem over via een stroman. Later wou hij hetzelfde doen met Anderlecht, maar daar moest hij het onderspit delven tegen Marc Coucke. Gheysens pompte al bijna 120 miljoen euro in Antwerp, geld dat hij onder meer terugverdient via de verhuur van de nieuw gebouwde tribunes aan de club. Met nog twee speeldagen te gaan, kan Antwerp dit weekend voor het eerst sinds 1957 Belgisch landskampioen worden. Eerder dit seizoen veroverde het ook al de beker.

Paul Gheysens benadrukt dat zijn gezin voor hem het belangrijkste is. Zo staat hij er op dat hij elke avond samen kan eten met zijn echtgenote Rita. Van zijn drie zonen zijn er twee actief bij Ghelamco. Zijn dochter Marie-Julie, de jongste van zijn kinderen, profileerde zich als bouwheer van het eerste project dat Ghelamco afwerkte in Londen.

