Wie is de rijkste West-Vlaming? Op plaats 2: het begon allemaal met een oude heftruck…

De tien rijkste West-Vlaamse families bezitten samen bijna 11 miljard euro. Maar wie zijn die mensen? Ludwig Verduyn, bezieler van de website De Rijkste Belgen, zocht het voor ons uit. Op plaats 2: de familie van Paul Thermote met liefst 1,56 miljard euro. Samen met Paul Vanhalst richtte Thermote de groep TVH op, die heftruckonderdelen verdeelt.

De familie Thermote staat met een vermogen van 1.566.000.000 euro op de tweede stek in de lijst van de rijkste West-Vlamingen. Aan de basis van dat fortuin ligt het bedrijf TVH uit Waregem, dat in 1969 werd opgericht door Paul Thermote en Pascal Vanhalst. Het bedrijf had jarenlang de reputatie van snelst groeiende bedrijf in West-Vlaanderen.

Het begon eind jaren zestig allemaal met het aankopen, herstellen en verkopen van oude legerheftrucks. Thermote & Vanhalst richtte zich daarbij aanvankelijk op België en Duitsland. Aangezien het aanbod in tweedehandse heftrucks in Europa te schaars was, werd een stap gezet richting Japan. Dat werd meteen de basis van een eerste grote expansieperiode.

Vele duizenden tweedehandsheftrucks werden in Japan gekocht om te repareren, te reviseren en te verkopen op de Europese markt. Het herstellen van duizenden vorkheftrucks van alle merken en de daaruit voortvloeiende noodzaak aan wisselstukken en accessoires, leidde tot wat vandaag de hoofdactiviteit van de groep TVH uitmaakt: de distributie van heftruckonderdelen.

Verschil in visie

Het bedrijf werd enkele jaren geleid door de tweede generatie van beide families, die elk 50 procent van de groep controleerden: de zussen Ann en Els Thermote en Pascal Vanhalst. Eind 2016 mislukte de West-Vlaamse groep in de overname van de Britse concurrent Lavendon. Die kwam terecht bij het Franse Loxam. De harde strijd om Lavendon legde meteen ook een verschil in visie bloot tussen de zussen Thermote en Pascal Vanhalst. De scheiding tussen beide groepen was dan ook onvermijdelijk. De zussen verkregen 60 procent van TVH, Vanhalst stelde zijn 40 procent in de groep te koop. Die aandelen werden opgekocht door de familie D’Ieteren voor de ronde som van 1,1 miljard euro. Beide families hielden elk aan de splitsing een vermogen over van 1,5 miljard euro.

TVH had jarenlang de reputatie van snelst groeiende bedrijf in onze provincie

De zussen Thermote hadden we ook apart kunnen opnemen in onze ranglijst van rijkste West-Vlamingen. Ze hebben hun opgebouwd vermogen ondertussen mooi gesplitst en kunnen nu elk hun eigen financiële koers varen. We houden de familie echter samen, ook al omdat vader Paul Thermote als prille tachtiger nog altijd langsgaat op het bedrijf TVH. In Waregem zijn de meeste mensen het er trouwens over eens: de familie Thermote is altijd zichzelf gebleven, ondanks de vele honderden miljoenen. Het bedrijfsrestaurant in de nieuwe hoofdzetel van TVH werd Chez Paul gedoopt, op vraag van het personeel.

Biologische landbouw

Beide zussen stapten begin van de jaren 90 in het bedrijf. Ann was hoofdzakelijk actief met personeelsbeleid en zetelde in de ondernemingsraad. Haar echtgenoot Bernard De Meester was van 1989 tot 2018 operationeel actief bij TVH, in diverse commerciële functies. Els Thermote maakte carrière in het Amerikaanse filiaal van TVH. In april 2003 verhuisde ze naar Kansas City, na de overname van het Amerikaanse bedrijf Systems Material Handling. Vandaag zijn de Verenigde Staten de belangrijkste markt van TVH, goed voor een derde van de omzet.

Els Thermote startte samen met haar echtgenoot Laurent Vannest The Nest op als investeringsvehikel. Ze plaatst daarmee duurzaamheid en impactinvesteringen als prioriteit voorop. Zo investeerde ze onder meer in het Israëlische bedrijf Soos Technology. Dat biotechbedrijf sleutelt aan artificieel gestuurde software die een mannelijk kippenembryo tijdens het broedproces kan veranderen in een vrouwelijk embryo. Elk jaar worden 15 miljard kuikens geboren, de helft mannetjes. Die worden doorgaans gedood, want ze leggen geen eieren. Verder kocht ze onder meer het 115 hectare grote Domaine de Graux nabij Doornik. Dat domein richt zich volledig op biologische landbouw en duurzaamheid, met speciale kippen-, varkens- en koeienrassen, honing van eigen kweek en gerst dat naar de enkele kilometers verder gelegen biologische brouwerij Brasserie de Brunehaut gaat.