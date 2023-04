Zijn wij nu rijk? Mijn zoon van acht kijkt me vragend aan en zijn oogjes blinken. Het is ergens eind januari en we hebben net ontdekt dat wij, de familie Casteleyn, de winnaars zijn van de grote eindejaarsactie in ons dorp.

Die actie had al eerder voor wat animo gezorgd aan onze keukentafel. Deelnemers moesten nog net niet naar 37 winkels voor 54 soorten stempels en ik vond het grappig dat wij ook effectief die moeite deden… Ik vermoed als een van de weinigen, want plots hadden ze aan tafel thuis ‘leute’ met mij: we wonnen zowaar!

Onze prijs: voor 250 euro aan waardebonnen. Tweehonderdvijftig euro. Dat bedrag en ons enthousiasme maakte een grote indruk op onze jongste. Hij was al aan het dromen over Nintendo’s toen ik hem met de voetjes op de grond zette. 250 euro is veel geld maar eigenlijk ook helemaal niet, probeerde ik uit te leggen. Moeilijk te begrijpen, snappen jullie ongetwijfeld. ‘Kan je met 250 euro een huis kopen?’, probeerde de zoon nog… niet dus. Wél veel boterkoeken. Dat hebben we dan ook gedaan.

In totaal bezitten de rijkste West-Vlamingen samen bijna 11 miljard euro

Het toont maar aan hoezeer geld de mensen aanspreekt. En dat is bij De Krant van West-Vlaanderen niet anders. Bij een grote brainstorm kwam de vraag hier nog maar eens boven: wie zijn de rijkste West-Vlamingen? Dát zouden we toch eens moeten onderzoeken. Wel, het is zover. Tien weken lang stellen wij de tien meest gefortuneerde families aan jullie voor.

De maker van de reeks is Ludwig Verduyn, de bezieler van de bekende site De Rijkste Belgen. Hij rekende de vermogens uit: in totaal bezitten onze rijkste families samen bijna 11 miljard euro. Een som waar we ons bijna niets bij kunnen voorstellen… Het zijn alleszins wel héél véél boterkoeken.

De mensen in deze lijst verdienen tot slot respect. Ze kregen hun vermogen niet in de schoot geworpen, maar hebben gedaan waar West-Vlamingen voor bekend staan: hard werken en ‘deuredoen’. Eerbied is op zijn plaats, want ook bij hen begon het ooit met grote dromen aan een keukentafel…