Wie is de rijkste West-Vlaming? Op plaats 7: een manager met een missie in een machowereld

De tien rijkste West-Vlaamse families bezitten samen bijna 11 miljard euro. Maar wie zijn die mensen? Ludwig Verduyn, bezieler van de website De Rijkste Belgen, zocht het voor ons uit. Aflevering 4: de familie van Conny Vandendriessche, die begon als receptioniste op een camping maar in minder dan dertig jaar een fortuin van 859 miljoen euro vergaarde.

Met een vermogen van bijna 860 miljoen euro prijkt Conny Vandendriessche uit Zwevezele bij Wingene op de zevende plaats in de top tien van rijkste West-Vlamingen. Spoiler alert: ze is meteen ook de enige vrouw in deze rangschikking.

Straf, want in het begin van haar carrière deed niks vermoeden dat Conny Vandendriessche een absolute toponderneemster zou worden. Ze volgde een A2-opleiding toerisme en werkte daarna vier jaar als receptioniste op camping Vakantiegenoegens in Nieuwpoort. Alles veranderde toen ze in 1995 in zee ging met de ondertussen overleden Philip Cracco uit Roeselare, ex-paracommando en verkoper bij onder meer Rank Xerox, bekend voor onder meer printers en scanners.

Accent Jobs

Ze stampten samen uitzendbedrijf Accent Jobs uit de grond nadat ze eerst in Roeselare een kantoortje hadden geopend voor Adio, dat nu Adecco heet. Het startgeld haalden ze op bij een drietal West-Vlaamse ondernemers. Accent Jobs onderscheidde zich van de klassieke interimbureaus omdat het bedrijf zich toelegde op interimjobs die de aanloop vormden naar een vast contract. Het werd een succes: Accent groeide als kool. De omzet explodeerde van 5 miljoen euro in 1996 tot 123 miljoen euro tien jaar later.

In 2006 stapte investeringsmaatschappij Gimv in Accent met een belang van 33 procent. In 2012 stapte Gimv weer uit het bedrijf en nam het Franse investeringsfonds Naxicap een participatie van 30 procent. Twee jaar later verkocht Philip Cracco zijn resterende participatie van 35 procent. Momenteel is Naxicap de meerderheidsaandeelhouder met 65 procent. Conny Vandendriessche heeft nog 35 procent van het bedrijf in handen, maar met de dagelijkse leiding houdt ze zich niet meer bezig.7

Accent groeide als kool. De omzet explodeerde van 5 naar 123 miljoen euro tien jaar later

In 2022 kocht het Amerikaanse Baine Capital 55 procent van House of HR, zoals Accent werd herdoopt. Het bedrijf stond op dat moment voor een omzet van 2,2 miljard en 700 kantoren in Europa. Baine waardeerde House of HR op 2,8 miljard euro. Het vermogen van Conny Vandendriessche sprong naar 859 miljoen euro.

Investeren in vrouwen

Conny Vandendriessche oversteeg als vrouwelijke manager de machowereld van haar mannelijke collega’s. Ze bleef daarbij trouw aan haar eigen principes. Belangrijker dan haar fortuin is misschien wel haar initiatief om We are Jane op te richten, een investeringsfonds exclusief voor vrouwelijke ondernemers. Een sisterhood, zo noemt Vandendriessche haar nieuwe fonds in De Standaard.

“De durfkapitaalsector is een echte mannenclub. Liefst 94 procent van de investeerders zijn mannen, vrouwelijke ondernemers trekken slechts 2 procent van het durfkapitaal aan. Dat betekent dat het 170 jaar duurt om gendergelijkheid in het investeringswereldje te bereiken”, liet ze optekenen.

Conny Vandendriessche. Belangrijker dan haar fortuin is misschien wel haar initiatief om We are Jane op te richten, een investeringsfonds exclusief voor vrouwelijke ondernemers. © Kris Van Exel

Behalve Vandendriessche bestaat We are Jane uit twee ex-medewerksters van de investeringsmaatschappij Gimv, Eline Talboom en Muriel Uytterhaegen. Onder meer Françoise Chombar (Melexis), Mimi Lamote (ex-C&A, ex-E5 Mode, ex-Beaulieu) en Michelle Sioen (Sioen Industries) zijn het initiatief genegen. Het investeringsfonds mikt op jonge groeibedrijfjes die een omzet halen van minstens 2 miljoen euro.

Nederigheid

De 58-jarige Conny Vandendriessche woont vandaag in Koksijde. Ze heeft een zoon en is ondertussen ook grootmoeder. Op de vraag van een journalist in De Tijd welke waarden ze wilde meegeven aan haar zoon, antwoordde ze: “Nederigheid vind ik zeer belangrijk. En rechtvaardigheid, vriendelijkheid, enthousiasme… Als ik dat kan meegeven, beschouw ik mezelf een geslaagde moeder.”

“Ik heb altijd heel veel gewerkt en besef met de jaren dat mijn balans misschien niet helemaal in evenwicht was. Ben ik niet te egoïstisch geweest? Heb ik het wel goed gedaan voor mijn gezin? Dat vraag ik me vaak af. En ja, misschien is dat ook typisch vrouwelijk en moeten we van dat schuldgevoel af.”

Top tien rijkste West-Vlamingen 1. Ontdek het op 30 juni € 1.576.179.000 2. Ontdek het op 23 juni € 1.566.000.000 3. Ontdek het op 16 juni € 1.342.500.000 4. Ontdek het op 9 juni € 1.305.811.000 5. Ontdek het op 2 juni € 1.292.466.000 6. Ontdek het op 26 mei € 1.061.670.000 7. Familie Vandendriessche € 859.990.000 8. Familie Dumarey € 705.390.000 9. Familie Dumolin € 652.221.000 10. Familie Vandermarliere € 632.855.000