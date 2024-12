Van Trump en Joost Klein tot coalitievorming in Izegem: Karel Declercq pakt uit met 33ste komisch jaaroverzicht

2024 is bijna voorbij gevlogen en dus kan je cabaretier Karel Declercq dezer dagen opnieuw op de planken zien met zijn komisch jaaroverzicht. De Izegemnaar fileert al voor de 33ste keer de actualiteit, van de fratsen van Trump en Joost Klein tot de verkiezingssoap in Izegem.

Karel Declercq trekt al sinds 1991 door het land met zijn traditionele jaaroverzicht. “Vorige maand vierde ik mijn 3.600ste optreden en momenteel breng ik mijn 33ste komisch jaaroverzicht”, steekt de Izegemnaar van wal. “Ik ben daar heel fier op. In al die tijd kwam ik in bijna alle gemeenten van Vlaanderen en constateerde ik dat humor de geest scherpt en zijn nut heeft in het ontladen van maatschappelijke spanningen. Ik probeerde die te brengen in verschillende vormen: stand-upcomedy, imitatie, parodie, zang en tv-wisselwerking, improvisatie en interactie met het publiek. Het komisch jaaroverzicht is daar een mooi voorbeeld van.”

Als Joost Klein en Donald Trump

Het was volgens Karel opnieuw een jaar om duimen en vingers bij af te likken. “Om te beginnen waren er twee grote verkiezingen: de federale en Vlaamse in juni en dan de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar. Die hoogdag van de democratie zorgt bij mij altijd voor extra inspiratie. In juni ben ik als Joost Klein naar het stemhokje getrokken, in oktober als Donald Trump. Voor mijn jaaroverzicht kruip ik opnieuw in hun kleren, al is dat met Joost Klein alvast niet evident. Tijdens enkele vorige voorstellingen waren zijn ‘epauletten’ zo groot dat ik telkens aan het decor haperde toen ik opkwam en ze er van vielen”, lacht Karel Declercq.

“De slogan ‘Grenzeloos inspirerend’ is er meer dan ooit van toepassing”

“Intussen heb ik daar een trucje op gevonden en kom ik wat ‘scheef’ op zodat ik vestimentair van rampspoed gespaard blijf. Met Joost Klein gaat het natuurlijk om een muzikale parodie en zo zitten er nog wel in de show. Zo had ik vroeger al een lied rond Patrick Lefevere gemaakt, maar heb ik het naar aanleiding van zijn afscheid van de wielerwereld wat actueler gemaakt. Ik breng het met een lage stem op de tonen van ‘Fever’ van Peggy Lee en het lokt toch telkens mooie reacties uit.”

Coalitievorming in Izegem

Verder staat de cabaretier ook stil bij het teleurstellende EK van de Rode Duivels en naast hun bondscoach Tedesco komen ook Remco Evenepoel, Conner Rousseau en Vincent Van Quickenborne aan bod. “Ik probeer ook af en toe nog op de actualiteit in te pikken, zoals met het recente ongeval van Tom Waes”, vertelt Karel. “Ik heb er een potpourri van gemaakt. Ik zing “Tommeke lief, drink niet meer. Glaasje op, laat je rijden. Stella en Maes moet je vermijden. Het wordt een korte rit, als je plots tegen een stootkar zit.” Reizen Waes in zatte tijden, kortom. Ook de hele krasbiljetten-kwestie van Didier Reynders laat ik aan bod komen, dus aan inspiratie geen gebrek.”

Ook de moeilijke coalitievorming in Izegem komt aan bod. “Ik probeer neutraal te zijn, in die zin dat het betekent dat ik met iedereen lach”, knipoogt Karel. “Izegem is de voorbije weken in het nationale nieuws gekomen door het doorbreken van het cordon. De slogan ‘Grenzeloos inspirerend’ is er meer dan ooit van toepassing. Voor mij biedt het alvast gegarandeerde inspiratie voor de komende zes jaar. Als er een andere stad ooit met ons wil fusioneren, is er ambiance verzekerd. En we hebben dan nog eens topattracties zoals ons brugpark, een ‘immobiliteitsplan’ en als eerste ter wereld zelfs een skatepark in de Gouden Kapel”, glimlacht de vader van profwielrenner Tim Declercq.

De cabaretier staat op vrijdag 27 december op uitnodiging van de lokale perskring in cinema De Keizer in Lichtervelde. Tickets via www.cultuurhuisdekeizer.com of 0496 38 56 36. Op 28 december kan je hem aan het werk zien in OC De L!nk in Sint-Eloois-Winkel, telkens om 20 uur. Tickets voor De L!nk via www.cultuurwinkel.be of 0494 44 41 12. Andere data via www.kareldeclercq.com.