Gouden Kapel van klooster de Pélichy in Izegem is even een… rollerdisco: “Begin van een reeks activiteiten”

“20 jaar droom ik hier al van”, zegt Steven Leeman van rollerskategroep iSkate.be. De oproep van Cohousing Projects om een tijdelijke invulling te geven aan het voormalige klooster de Pélichy in Izegem leverde hem onmiddellijk inspiratie. Resultaat: zondag liep het letterlijk op wieltjes in de Gouden Kapel van het voormalige klooster.

“Ik zag meteen de mogelijkheid hier een rollerdisco te organiseren”, bevestigt Steven Leeman van iSkate, toen hij hoorde over de oproep van Cohousing Projects en Monumento om voorstellen tot een tijdelijke invulling voor het klooster de Pélichy in de Gentsestraat in Izegem te leveren. Zoals bekend maakt het klooster straks deel uit van een cohousingproject met 23 woningen en flats en komt ernaast in een nieuwbouw ruimte voor wonen en handel.

Leegstand tegengaan

“De rollerdisco vormt het begin van een reeks activiteiten die georganiseerd zullen worden in afwachting van de renovatie van het klooster. Op deze manier wordt leegstand tegengegaan én wordt plaats geboden aan lokale initiatieven. Bovendien zetten Monumento en Cohousing Projects sterk in op het buurtkarakter. Door evenementen zoals de rollerdisco willen we geregeld de deuren van het klooster openzetten, zodat de hele gemeenschap kan genieten van deze unieke locatie”, zegt Eef Tanghe van Cohousing Projects.

Dit eerste project kwam vlot tot stand. “In Rotterdam hebben ze een kerk waar een Halloween-rollerdisco werd gehouden”, verklaart Steven Leeman. “Ik ontving er een filmpje van en stuurde dit door naar de huidige eigenaars van het klooster. Wat in Nederland kan, kan misschien ook in Izegem bedacht ik. En omdat die eigenaars blijkbaar ook goed uit de voeten kunnen op wieltjes waren ze het idee onmiddellijk genegen.”

Of het dan geen heiligschennis is, een disco organiseren in een locatie zoals deze. “Totaal niet, want met ‘church on wheels’ bestaat er zelfs een effectieve godsdienst voor skaters. Het initiatief is leuk, maar het vergt toch een grote inspanning om dit te organiseren. Misschien kunnen we wel op regelmatige tijdstippen eens zo’n rollerdisco houden, dit kan ook op andere locaties.”

Succes

De rollerdisco werd een succes. Kunnen skaten was geen vereiste, want al wie wou kon gratis skates lenen. Ook Simon Vandendriessche en dochter Marie-Lou (6) deden dat. “We hebben er totaal geen ervaring mee, het is een vreemd gevoel. We hebben wel al eens geschaatst op ijs, maar dat is niet vergelijkbaar”, oordeelden de twee net voor ze de kapel binnenrolden. “Het is een leuke activiteit voor op zondagmiddag.”

Vader en dochter waren ook nog van plan even de overige kamers van het klooster te bezoeken, ook dat was mogelijk. “We passeren hier zo vaak en het is wel leuk eens te zien hoe het klooster er binnenin uitziet”, klinkt het nog.