13.000 festivalgangers verkennen vernieuwd terrein op eerste dag van Festival Dranouter 2022, tweede festivaldag is uitverkocht

Vrijdag zette Festival Dranouter haar 48ste editie officieel in. Op de line-up o.a. Rodrigo Y Gabriela, Go_A, Portland, Madou mét strijkers, Querbeat, Raske Drenge, Monsieur Doumani & veel meer. Zo’n 13.000 festivalgangers genoten met volle teugen. De tweede festivaldag vandaag is uitverkocht, voor een groot deel te danken aan publiekstrekker Het Beste van het Westen.

Vrijdag ging de grote festivalweide in de Dikkebusstraat open, waar de festivalgangers heel wat nieuwigheden ontdekten. “Dit jaar mocht voor iedereen echt wel een feesteditie worden”, aldus festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck. “Het hele team en alle vrijwilligers gingen resuluut voor nog meer sfeer en nog meer beleving, onder andere met oog voor thematisering.”

Ideaal weer

Bij een ideale 24 graden Celsius zaten de terrassen vanaf de start van het festival gezellig vol. “Het weer kon niet beter zijn. Niet alleen vandaag, maar zeker ook voor de rest van het festivalweekend. Perfect om alle hoekjes en kantjes van ons vernieuwde festivalterrein te verkennen en om de beste concerten mee te pikken”, klinkt het.

Terwijl het DJ-programma in de Palace al even bezig was, genoot het publiek als eerste optreden in de nieuwe mainstage van feelgood folk experience Marvara. Dat is de groep rond één van Vlaanderens grootste folktalenten, musettespeelster Marieke Van Ransbeeck.

Schotse cultuur

Daarna was het de beurt aan de Schotse band Breabach, die op Festival Dranouter staan in het kader van het project ‘Showcase Scotland Expo’. De Schotse overheid stuurt z’n strafste muzikale zonen en dochters uit en promoot zo de rijke Schotse cultuur in de hele wereld. Festival Dranouter is een van de geselecteerde partners. Andere Schotse acts volgen tijdens de rest van het weekend: Elephant Sessions, Talisk, Fara, Manran, Findlay Napier, Hannah Rarity en Imar.

De Duitse brassband Querbeat liet de Chateau voor een eerste keer daveren met feelgood anthems, uitbundige singalongs, waanzinnige blazers en een wedstrijd “roeien op het festivalpubliek”. Ook de Grammywinnaars Rodrigo Y Gabriela en de Oekraïense Eurosongrevelatie Go_A gaven het beste van zichzelf.

Uitverkochte zaterdag

Vandaag is Festival Dranouter is uitverkocht. Het is vooral uitkijken naar publiekstrekker Het Beste Van ‘t Westen, een allstars project met Flip Kowlier, Brihang, Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal, en Wim Opbrouck & Wim Willaert van De Dolfijntjes. Dit West-Vlaamse collectief brengt nog enkele surprise special guests mee.

Afscheid SX

Festivalgangers van Dranouter zullen ook getuige zijn van het allerlaatste optreden van SX, de Kortrijkse pop noir band rond Stefanie Callebaut en Benjamin Desmet.

Allereerste Dranouter Trail

Zondagvoormiddag is er de allereerste editie van de Dranouter Trail. Het unieke loopevenement kadert in de straattheateract Feestcomiteit Dikkebusstraat. Op de festivaledities van 2018 en 2019 kon het publiek al kennis maken met die fictieve wereld. Dit jaar heeft nieuwe voorzitter Ridge een ferm gat geslagen in het budget van Feestcomiteit Dikkebusstraat. Om geld in het laatje te brengen, zet Feestcomiteit Dikkebusstraat een benefietrun op poten: de Dranouter Trail.

Een ticket voor de Dranouter Trail kost 18.50 euro, inclusief parking, verzekering via Sport Vlaanderen voor lichamelijke ongevallen, Aquarius, borstnummer en Festival Dranouter-nekwarmer.

Er zijn nog tickets te verkrijgen voor zondag 7 augustus, alsook voor de Dranouter Trail via de website van Festival Dranouter en aan de festivalkassa’s. Enkele namen die zondag optreden zijn: ZAZ, Intergalactic Lovers, Sylvie Kreusch, Yong Yello, Talisk, Imar, Hannah Rarity en Yevgueni.