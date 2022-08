Oekraïense band Go_A was knaller van formaat op festival Dranouter

Straks sluit de Oekraïense band Go_A de Club Stage op Dranouter af. Vorig jaar nam de band deel aan het Eurovisiefestival met hun liedje “Shum” en werden ze nog vijfde. “Het is een hele eer dat we kunnen blijven toeren met onze muziek. We willen dat de Oekraïense vluchtelingen overal in Europa zich kunnen thuis voelen door onze muziek.”

Een van de grote artiesten vandaag op het festival Dranouter was de Oekraïense band Go_A. Het optreden was een knaller van formaat. Het geroep van het publiek bleef weerklinken en ze speelden maar liefst drie keer hun knalhit “Shum”. “We hebben een heel drukke zomer voor de boeg. We komen nu net van Polen en halfweg augustus en in september komen we al terug naar België voor enkele concerten”, vertelt bandlid Taras. Morgen trekt de band terug naar hun thuisland.

Oorlog in Oekraïne

Het afgelopen half jaar was voor de band een heel moeilijke periode door de oorlog in Oekraïne.”We woonden in Kiev, maar moesten daar in het begin van de oorlog allemaal wegvluchten naar andere delen van het land. Ondanks de oorlog willen we graag blijven toeren met onze muziek. Dat is nu een pak moeilijker. Wanneer we het land willen verlaten, moeten de mannen een uitzondering vragen aan de minister van Cultuur. Want normaal moeten zij daar blijven om ons te verdedigen.”

“We vinden het heel belangrijk om onze muziek overal te laten horen. Op die manier kunnen we onze kant van het verhaal vertellen. En zo tonen we ook onze mooie cultuur en taal aan de rest van Europa. Doordat we in het Oekraïens zingen over onze eigen folklore kunnen de Oekraïense vluchtelingen, die verspreid zitten in Europa zich overal even thuis voelen.”

Door de oorlog is het voor de band ook heel moeilijk om aan nieuwe muziek te werken. “Wanneer we in de studio zitten, kan ieder moment het bomalarm afgaan. Dan hebben we een half uur kunnen oefenen en moeten we uiteindelijk drie uur lang in de kelder gaan schuilen. We hebben nog enkele andere liedjes voor de oorlog opgenomen, maar het is nu niet de juiste tijd om die uit te brengen. Ze gaan over geluk, hoop en blijdschap. Dat zijn dingen, die nu niet echt passen. Maar in het najaar willen we wel een andere nieuwe single uitbrengen.”

De Oekraïense band Go_A backstage vlak voor hun optreden op het festival Dranouter. (Taras, Kateryna, Ihor en Ivan). © JS

De zangeres van de band, Kateryna heeft zich jarenlang verdiept in de folklore van Oekraïne. “Ik vind het zo inspirerend. Je kan erover blijven bijleren. Er zijn nog heel veel verschillende mythes en verhalen, waarover we muziek willen maken. Onze laatste single Kalyna wordt heel vaak gelinkt aan de oorlog, maar eigenlijk hadden we die ervoor al geschreven. We gingen voor de videoclip normaal een rave organiseren op 26 februari in een bunker. Maar dat is allemaal veranderd toen Rusland op 24 februari de oorlog verklaarde. Je kan het liedje na alles bijna als een profetie gaan zien”, vertelt Kateryna.

Dranouter Festival

“Morgen keren we terug naar huis, maar we hadden graag wat langer gebleven om onze Eurovisie-collega Daði Freyr van Ijsland, die morgen speelt te kunnen zien. Maar we vinden het ook heel leuk om op festivals nieuwe artiesten te leren kennen. De band, die we nu vanaf onze backstage kunnen horen – Portland – klinkt zeer goed. Maar voor ons mag het over het algemeen iets steviger zijn. Wij zijn meer fan van rock en elektronische muziek.”

Go_A heeft Dranouter Festival omver geblazen. “We hebben heel veel energie. Het is fantastisch om op te treden in België. De mensen vinden onze muziek hier zeer leuk, waarschijnlijk omdat het iets vernieuwend en anders is. Het is alleen moeilijk om te weten wanneer of er nu Nederlands of Frans zal gesproken worden. Maar we zijn er helemaal klaar voor. Gif mo buzze”, klinkt het luid en krachtig bij de bandleden.