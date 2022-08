Kortrijkse cultgroep ‘SX’ slaat laatste akkoorden op West-Vlaamse Dranouter:“Dit was ons eerste festival, de cirkel is nu rond”

In februari kondigde de Kortrijkse indiepopgroep SX na tien jaar hun afscheid aan. Zangeres Stefanie Callebaut en SX-wederhelft Benjamin Desmet beloofden wel uitgebreid afscheid te nemen van het publiek. Na hun akoestische tournee in het voorjaar spelen ze op zaterdag 6 augustus een allerlaatste optreden, op festival Dranouter. Daarna staat SX voor onbepaalde tijd ‘on hold’.

SX ontstond in 2009. Een hersenspinsel van Stefanie Callebaut, toen 17 lentes jong, en muzikale partner in crime Benjamin Desmet. De Kortrijkse indiepopgroep kreeg in januari 2011 nationale radiobekendheid toen het de door Studio Brussel georganiseerde ‘Vibe on Air’ won met het nummer Black Video.

De trein was vertrekken voor Stefanie en Benjamin, die met het gouden debuutalbum Arche in 2012 hun eerste worp op het grote publiek loslieten. Ook opvolgers Alphabet (2016) en Eros (2018) werden destijds goed onthaald.

Maar een vierde plaat komt er dus niet, want de band neemt na dertien jaar afscheid van zijn fans. Het duo ging nog een laatste keer op tournee in het voorjaar en bracht het akoestische album Unplugged uit, een live metamorfose van hun gekende repertoire én nieuwe muziek.

Stefanie en Benjamin werken hiervoor samen met topmuzikanten Tijl Pyrins (SX), Tom Coghe (Goose) en Tom Pintens (Tamino, Het Zesde Metaal). Definitief afscheid nemen doet het duo in de schaduw van de heilige drievuldigheid Kemmelberg, Rode Berg en Zwarteberg, op het in West-Vlaanderen wereldberoemde festival Dranouter.

Is er een reden dat SX op Dranouter het laatste optreden speelt?

Stefanie: “We wilden deze zomer afronden, dus sowieso met een festival. Bovendien is Dranouter dicht bij onze thuishaven, wat wel fijn is. Het was op mijn dertiende ook mijn eerste festival. Daar is de droom ontstaan om ooit zelf op een podium te staan en muziek te brengen.”

Benjamin: “Het was ook míjn eerste festival. Ik ging toen met mijn vrienden met de fiets naar Dranouter. Het is mooi om daar af te ronden. De cirkel is rond.”

Hoe hard kijk je uit naar je laatste concert?

Benjamin: “Het is een dubbel gevoel, of beter: veelgelaagd. Natuurlijk met wat melancholie, maar we hebben er vooral veel zin in want de reacties op de voorbije tournee waren lovend. Daarom wilden we het ook een laatste keer brengen in festivalsetting.”

Stefanie: “Het is een beslissing die we al lang genomen hebben, dus de Unplugged tournee was voor mij eerder het afscheid. Daardoor heb ik nu gewoon super veel zin om te spelen. Het voelt voor mij meer aan als een viering. Voor een laatste keer alles geven.”

Hoe zijn de voorbije maanden gelopen?

Stefanie: “Net omwille van het feit dat de beslissing al enige tijd geleden genomen is, hebben we nog bewuster genoten van de laatste maanden. Reviews of platenverkoop: die konden ons niet veel meer schelen.”

Benjamin: “We gaven uiteraard nog altijd het beste van onszelf, maar de druk was er veel minder. Relativeren ging ook beter. Kunst en muziek moeten niet prestatiegericht of pragmatisch zijn. Het was leuk om een tournee ook eens op deze manier af te kunnen werken.”

© TV

Worden jullie straks emotioneel bij het laatste akkoord?

Benjamin: “Een emotioneel optreden wordt het sowieso. Van ‘t begin tot het einde. Hoe ik mijn emoties zal uitdrukken, dat kan ik dan weer niet voorspellen.” (lacht)

Stefanie: “Muziek is iets super emotioneel. Door de jaren heen heb ik wel geleerd om mijn emoties tot een bepaald niveau te onderdrukken. Als je de emotie van een lied te veel voelt, verlies je de kracht van de show. Dat heb ik ook gemerkt tijdens de afscheidstournee. Ik wou professioneel blijven en me niet te veel laten meeslepen bij het idee dat dit een van de laatste keren is. Dus een emotionele breakdown op het podium zit er niet in.”

En dan de hamvraag: waarom stoppen jullie met SX?

Stefanie: “We zijn al héél lang 100 procent en 7 dagen op 7 gefocust op dit project, maar we wisten altijd al dat we elkaar ook iets anders gunden. De wereld is meer dan één project. We hebben allebei andere muzikale plannen, maar het is nog te vroeg om daar nu over te communiceren.”

Benjamin: “Na tien jaar dachten we dat het misschien wel beter was, zowel individueel als voor de groep, om eens iets anders te doen. Zoals Stefanie het zegt, gaat het ons om de funfactor, om iets anders te kunnen en mogen doen. Het is natuurlijk avontuurlijk en er komt wat onzekerheid bij kijken, maar het kan ons alleen maar sterker maken. Wie weet wat we nog doen in de toekomst? Het is een sprong in het onbekende.”

Keert SX ooit nog terug?

Benjamin: “Wat komt, zal komen, maar voorlopig staat niets vast. We moeten echt eerst het gevoel hebben dat we iets anders hebben gedaan. SX is iets dat we samen hebben gecreëerd, dus kan het alleen door ons opnieuw leven in geblazen worden.”

Stefanie: “Alles is mogelijk.” (lacht)

Hebben jullie nog een boodschap voor de fans?

Benjamin: “We hebben altijd enorm veel steun gevoeld van ons publiek. We zijn ongelooflijk dankbaar voor wat we hebben mogen meemaken. Net zoals honderdduizenden andere mensen maken wij muziek, maar we hebben daarbovenop nog eens het geluk gehad om dat intens te mogen beleven. Dat is fantastisch.”

Stefanie: “Je kan maar groeien als je een goede basis hebt en dat komt mede door onze trouwe fans, zij hebben ons naar een hoger niveau getild. Het is dankzij hen dat we dit prachtig verhaal hebben mogen meemaken. Daar zijn we hen enorm dankbaar voor. Het is allemaal niet vanzelfsprekend en dat beseffen we heel goed.”

Stefanie Callebaut zal zaterdag een laatste keer op het podium staan met SX. © TV