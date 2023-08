Dit zijn dé fans van de eerste rij op Festival Dranouter: “Zeker de moeite om zo lang aan te schuiven”

8/11

Cyriel, Marta en Ernest stonden maar liefst 5 uur te wachten met hun mama Wendy Delangre en Mattias Blicke uit Wijtschate op de eerste rij voor Coely. “Met het slechte weer vonden we het zeker oké om hier te blijven. Vrijdag stonden we ook zo dicht mogelijk bij het podium, zodat de kinderen het zeker goed kunnen zien. Het is al het zesde festival dat we beleven van op de eerste rij. Want het is ook leuk om zo nieuwe dingen te leren kennen”, vertelt mama Wendy. “Ik ken Coely vooral van de Masked Singer. We hebben heel veel liedjes van haar beluisterd en willen haar graag zien”, vertelt Marta. “Met de kinderen komen we hier eigenlijk al van toen Cyriel drie maanden oud was. En nu is hier 14 jaar, dus dat is wel al even”, lacht Wendy. “Ik kom hier al van mijn 15 jaar”, verklapt Mattias. “Af en toe heb ik wel een editie gemist, maar ik heb er al zeker 25 op de teller staan. Vroeger bleven we op de camping, maar nu gaan we gewoon naar huis. Dan kunnen we goed uitrusten en een frisse douche nemen. Anders zou dat te zwaar zijn. Cyriel, die wil wel binnenkort hier op de camping blijven, maar daarmee proberen we nog even te wachten”, lacht Mattias. “Voor Bazart blijven we hier ook staan”, zegt Cyriel. “We hebben nu goede plaatsen, we gaan die niet afgeven. Hopelijk zal Coely Don’t Care zingen, dan is het helemaal goed.”

