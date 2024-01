Filmfestival Oostende vrijdag van start: win duotickets voor vijf films

Vrijdagavond start de 16e editie van Filmfestival Oostende waarbij master Gene Bervoets zijn ster mag onthullen. Voor het publiek wordt het eenvoudiger om het filmfestival te volgen. Omdat er al veel films zijn uitverkocht, komen er extra voorstellingen.

FFO24 staat tot 3 februari voor 125 films, waarvan meer dan 100 avant-premières of premières. “Er was wat tijd tussen de laatste volwaardige editie in september 2019 en de eerste in januari 2023. We hebben dat gelukkig opgevangen met allerlei initiatieven in de pandemie”, zegt Peter Craeymeersch, artistiek directeur van Filmfestival Oostende. “We hadden in 2023 meer publiek dan in 2019. In deze periode zijn er heel wat interessantere filmtitels dan in september. We kunnen ook heel wat talent aanbieden door samenwerking met het filmfestival van Amsterdam. In januari zijn er ook niet zoveel evenementen. Onze Ensors en Jamies zitten ook perfect in het rijtje van grote zoals Golden Globes en Oscars. En niets is zo uitnodigend om op een winterdag gezellig naar de bioscoop te gaan. Dat alles maakt dat ons filmfestival in de winter scoort.”

Ster voor Marc Didden

“We zetten in op een maximaal contact tussen de filmmakers en ons publiek en daar zijn vaste momenten voor”, zegt artistiek directeur Peter Craeymeersch. Zo zijn de sterleggingen telkens om 17 uur op de Zeedijk op vrijdag 26, zondag 28, woensdag 31 januari en op 1 en 2 februari. Enkel Marc Didden krijgt zijn ster op zaterdag 27 januari om 15 uur. Ook de momenten op de rode loper zijn eenvoudiger en vinden elke avond om 19 uur plaats. “Daar concentreren we alle momenten met de casts van de films die in première gaan. Het gaat toch elke avond om een vijftal filmploegen. Dat is ook het moment waarop het publiek de sterren kan zien”, zegt Craeymeersch.

Chris Lomme kreeg in 2016 een lifetime achievement award. © Edwin Fontaine

De ticketverkoop loopt bijzonder vlot. Dat betekent dat de openingsvoorstelling ‘Holy Rosita’ en ook ‘Skunk’ en ‘Juliet’ uitverkocht zijn. “Er zijn wachtlijsten en we proberen zoveel mogelijk mensen een plaats te geven”, zegt Peter Craeymeersch. Er komt alvast een extra voorstelling van de documentaire ‘Rock ’n roll, godverdomme’ van Kristof Michiels (DJ 4T4) over het leven van Arno Hintjens op woensdag 31 januari om 14 uur. Er is ook extra capaciteit voor ‘Styx’, de misdaadreeks met Sebastien Dewaele die in Oostende werd opgenomen. Op donderdag 1 februari zal die ook te zien zijn in De Grote Post.

Filmtips

Peter Craeymeersch raadt ook volgende films aan: ‘Green Border’ (Agnieszka Holland) over de vluchtelingencrisis. De publieksprijs van het filmfestival van Venetië wordt vertoond op maandag 29 januari om 20 uur. “Een andere aanrader is de documentaire over Ensor waarvoor Oostendenaar Sam Louwyck samen met Ensor-experts op zoek gaat naar de motieven van Ensor.” ‘James Ensor. De man achter het masker’ wordt vertoond in De Grote Post op zondag 28 januari om 14 uur en donderdag 1 februari. “Ik was ook erg onder de indruk van ‘Embryo Larva Butterfly’ van de Griekse Kyros Papavassiliou, over een koppel dat wakker wordt en pas dan ziet welke dag het is; tot 30 jaar vooruit of 20 jaar achteruit. De film met constante tijdsprongen, zonder dat het sciencefiction is.”

Festivalcafé en –restaurant

Dit jaar is er een apart festivalcafé dat vrij toegankelijk is en waar ook de feestjes plaatsvinden, waarvoor het publiek dan apart tickets kan kopen. Daarnaast is er een festivalrestaurant (in Kinepolis zelf) dat uitgebaat wordt door de Hotelschool Ter Duinen (Koksijde). Hun leerlingen gaan samen met de Northseachefs aan de slag met visgerechten. Het café is open van 12 uur; het restaurant van 12.30 tot 22.30 uur)

Ensors

Het festival wordt afgesloten met de uitreiking van de Ensors op zaterdag 3 februari in Kursaal. Dat is geen publiek event en wordt ook niet uitgezonden op tv. Fatma Taspinar en Oostendenaar Xavier Taveirne presenteren. Wim Vanseveren, voorzitter Ensors: “Als we meer centen hadden, dan was er zeker een rechtstreekse uitzending.” Men kan vanaf 19 uur wel bekend volk spotten op de rode loper aan het Kursaal.