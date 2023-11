Gene Bervoets master van het 16de Filmfestival Oostende

Gene Bervoets wordt de master van het 16de Filmfestival van Oostende, dat plaatsvindt van 26 januari tot 3 februari. Hij kiest als centraal thema ‘Rebel, sans Gene: Come as you are’.

FFO opent traditiegetrouw Vlaams met Holy Rosita, het langspeelfilmdebuut van regisseur Wannes Destoop, een meeslepend verhaal over een vrouw die buiten de verwachtingen van de maatschappij moeder wil worden.

Met Gene Bervoets kiest Filmfestival Oostende voor een gevestigde waarde uit de Vlaamse film- en televisiewereld. Gene Bervoets “Met een indrukwekkende carrière en een passie voor de kunst van cinema brengt Bervoets een berg aan ervaring en vooral veel goesting mee naar het festival”, luidt het.

Als overkoepelend thema kiest Bervoets voor ‘Rebel, sans Gene: Come as you are’. “In een voortdurend veranderende wereld, waarin de grenzen van het binaire denken vervagen, daagt Bervoets iedereen uit de gebaande paden te verlaten en die veranderingen te omarmen”, zegt het Filmfestival. Durf mee buiten de lijntjes te kleuren en sta sterk in je eigenheid zonder dat het ten koste gaat van een ander. Rebelleer tegen het gangbare door die veelheid aan perspectieven en nieuwe blikken op de wereld toe te laten. Er valt nog zoveel te leren van elkaar – als iedereen ervoor openstaat.