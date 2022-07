Waregem Koerse Feesten pakt uit met twee nieuwigheden

Voor het eerst in drie jaar kan weer met volle goesting worden uitgekeken naar een zo-goed-als-onbezorgde editie van de Waregemse Koerse Feesten.

Net op tijd voor de jubileumeditie – Waregem Koerse zelf wordt dit jaar 175 – en dat zal iedereen geweten hebben. Alle registers gaan weer helemaal open. Het wordt een grandioos feest met muziek, foor en amusement in het stadscentrum. Tienduizenden feestvierders hebben 25 tot 31 augustus met stip in hun agenda aangeduid.

Vaste waarden

De vaste waarden worden uiteraard behouden: de koetsentocht, Parkies kasteelconcerten, koersefoor, seniorensteeple, Nacht van de Humor, De Kleinste Steeple, Waregem Koerse Music, Mabatobato, de jaarmarkt en Waregem Koerse zelf. Ook het afsluitend vuurwerk in het Regenboogpark is er in al zijn glorie opnieuw bij.

© stad Waregem

Twee nieuwigheden werden opgenomen in het programma: net voor het optreden van Sandra Kim op maandag 22 augustus, stelt SV Zulte Waregem haar ploeg voor het seizoen 2022-2023 voor en de bibliotheek pakt op het Boekenplein uit met het gratis, creatief en cultureel festival Zinder.

Kinderen kunnen er samen met hun (groot)ouders het zinderende aanbod van de bibliotheek ontdekken.