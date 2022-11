Naar de top van de Kemmelberg op oudejaarsdag

Om het jaar 2022 af te ronden zal Matthias Simoen van de Kemmelse Doortrappers de Kemmelberg oplopen voor de Warmste Week. “Per gestorte 25 euro loop ik éénmaal van de voet naar de top. Vanaf 250 euro wordt het startbedrag naar 30 euro opgetrokken om de belasting op de gewrichten toch niet te zwaar te doen oplopen.”

Matthias Simoen (28) is niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar aan de vooravond van kerst fietste hij de Kemmelberg op voor het goede doel. “Ik haalde 524 euro binnen en fietste zo 21 keer naar de top aan de kant van de Belvédère.” Matthias overwon daarbij een hoogteverschil van 1.500 meter, zo werd de Kemmelberg een heuse Alpencol. Dit keer kiest hij om te lopen en verder ook voor de laatste dag van het jaar. “Met de kerstdagen vertoef ik in Italië, vandaar de keuze om het jaar sportief te beëindigen op de laatste dag van het jaar, zaterdag 31 december. Verder wil ik deze stunt delen met een vriend en die is alleen dan vrij. Wie die vriend is en wat hij in petto heeft, zal later bekendgemaakt worden.” Matthias hoopt net als vorig jaar minstens 524 euro in te zamelen. “Ik start omstreeks 9 uur. Om het beoogde bedrag te behalen, zal ik 19 keer naar boven moeten lopen.”

Doelstelling

Matthias, beroepshalve kinesist, is een verwoed triatleet. Hij koppelt zijn wedstrijden steevast aan een doelstelling. “Aan elke wedstrijd die ik zwem, fiets en loop, koppel ik een doelstelling. Haal ik die doelstelling, dan wordt verwacht dat de leden van mijn Facebookpagina 1 euro doneren, haal ik die niet dan stort ik 75 euro. Die doelstellingen zijn heel divers. Soms gaat het over een tijd, een plaats of een voorsprong op een andere atleet. Deze doelstellingen zijn voor mij motivaties om me verder te geven in de triatlonsport.” Zo kon Matthias dit jaar reeds 250 euro inzamelen voor Hachiko vzw, een vereniging die assistentiehonden opleidt voor personen met een beperking en personen met epilepsie. De kinesist is nu vier jaar bezig met triatlon en heeft één grote droom. “Ik geef mezelf tot 2028 de tijd om deel te nemen aan de Iron Man in Hawaï. Tot dan zal ik mezelf nog vele doelstellingen stellen en zo ook nog veel centen inzamelen voor het goede doel.”

Storten kan op BE19 0634 1858 1812 met vermelding Warmste Week-Kemmelberg