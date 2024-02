Effectieve celstraf van drie jaar en rijverbod van vijf jaar voor doodrijder Hannelore (21): “We willen geen sorry horen”

De 42-jarige man uit Koksijde die vorige zomer studente Hannelore Reyniers op haar fiets doodreed is zwaar gestraft door de politierechter in Veurne. W.D. reed onder invloed van heroïne, reed te snel, reed op een baan waar hij niet mocht rijden en verleende haar geen voorrang. Hij kreeg drie jaar effectieve celstraf, vijf jaar rijverbod, mag levenslang niet meer rijden tenzij een dokter hem terug geschikt verklaard en krijgt 5.000 euro boete. “U heeft een manifest gebrek aan respect voor de verkeersregels”, sprak de politierechter. “Het is een strenge maar te begrijpen straf”, zeg advocaat Bart Bleyaert namens W.D.

Het ongeval gebeurde op dinsdagavond 18 juli vorig jaar op het kruispunt van de Langeleedstraat met de Koningstraat in Wulpen. De 21-jarige Hannelore Reyniers reed met haar fiets in de Koningstraat op weg naar huis van haar vakantiejob in een restaurant. Op het kruispunt verleende W.D. (42) uit Koksijde haar geen voorrang en reed haar omver. De man mocht in die straat zelfs niet rijden want er geldt enkel plaatselijk verkeer. “Maar het was de makkelijkste baan naar huis”, zei hij na het ongeval doodgemoedereerd aan de politie. Bovendien reed hij ook 72 waar 50 mocht én was hij onder invloed van heroïne. Hij had ook recent cannabis en methadon gebruikt.

“Willen geen sorry”

De ouders van de studente, die een extra opleiding bachelor secundair onderwijs zou starten, waren op het moment van het ongeval op reis in Slovenië. “De reis terug was de moeilijkste nacht van hun leven”, sprak hun advocaat. Ze hielden zich erg sereen op het proces, maar hadden het duidelijk moeilijk met W.D. “We willen geen sorry horen”, las de mama van Hannelore een brief voor. “Een sorry voor wat dan? En het komt toch altijd te laat. We waren zo trots op onze dochter en zijn zo overmand door verdriet. Hannelore vocht altijd voor haar rechten en ging nooit in een hoekje kruipen. Ze liet altijd haar stem horen en greep elke kans in het leven. Alleen die avond kreeg ze geen enkele kans, en dat van iemand die er zélf al zoveel heeft gekregen.”

“Ik had nooit gedacht dat ze in een seconde weggerukt zou worden, net op een moment dat ik haar het meest nodig had” – zus Amber

Ook haar zus Amber sprak emotionele woorden. “Hannelore en ik zijn altijd beste vriendinnen geweest”, zei ze. “We genoten er enorm van om na onze vakantiejob samen naar huis te fietsen, tussen de velden. Gezellig pratend. Toen ze die avond niet thuis kwam had ik al een bijzonder slecht voorgevoel. Ik kreeg haar maar niet aan de lijn, tot de politie plots aanbelde. “Ik had nooit gedacht dat ze in een seconde weggerukt zou worden, net op een moment dat ik haar het meest nodig had. Ze was niet alleen mijn zus maar ook mijn allerbeste vriendin.”

Geen respect voor verkeersregels

Doodrijder W.D. werd immers al 14 keer eerder veroordeeld, ook bij de politierechter en ook voor druggebruik. Op het proces leek hij zelfs moeite te hebben om zijn spijt te betuigen. “U heeft een manifest gebrek aan respect voor de verkeersregels”, sneerde de politierechter in Veurne. “En door dat gebrek brengt u de fysieke integriteit van anderen in gevaar. We moeten beletten dat er in de toekomst nog gelijkaardige feiten gebeuren. De gevraagde werkstraf is absoluut niet passend om deze feiten te bestraffen.”

“Gelet op de alle elementen, de aard en de ernst van de omstandigheden is alles bewezen. Er gelden ook verzwarende omstandigheden. Enkel effectieve straffen zijn op zijn plaats en ik veroordeel u tot 3 jaar effectieve celstraf, vijf jaar rijverbod en 5.000 euro boete. Bovendien wordt u levenslang rijongeschikt verklaard via artikel 42. Het terug krijgen van uw rijbewijs is afhankelijk van een praktisch en theoretisch rijexamen, en een medisch en psychologisch onderzoek.”

Streng maar begrijpelijk

W.D. hoorde zijn straf eerder gelaten aan. De impact ervan leek weinig door te dringen. De man schudde meteen het hoofd toen hij hoorde dat hij eventueel in beroep kan gaan. “Daarover moeten we nog overleggen nadat we alles hebben samengelegd”, zegt zijn advocaat Bart Bleyaert. “Deze straf is streng maar rechtvaardige bestraffing is die we helemaal begrijpen. Mijn cliënt is van het ongeval aangedaan en dit laat bij hem nog steeds een indruk na maar dat staat zeker niet in verhouding met wat het leed van de familie betreft.” Sinds het ongeval is W.D. zijn rijbewijs kwijt en kreeg hij dat nog niet terug van het parket. Of hij, na het uitzitten van een rijverbod, ooit nog zijn rijbewijs terug wil hangt af of een dokter oordeelt dat hij van zijn verslavingsproblematiek af is. (JH)