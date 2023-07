21-jarige fietsster levensgevaarlijk gewond na aanrijding: “Bestuurder verleende geen voorrang”

Een 21-jarige vrouw uit Veurne raakte dinsdagavond levensgevaarlijk gewond bij een fietsongeval in Wulpen (Koksijde). De vrouw werd aangereden door een personenwagen en werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “De bestuurder van de aanrijdende auto verleende geen voorrang, mogelijks omdat zijn zicht belemmerd was. Zijn rijbewijs werd ingehouden”, zegt Patty ‘t Jonck van het parket.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagavond op het kruispunt van de Langeleedstraat met de Koningstraat in Wulpen bij Koksijde. Rond 19.30 uur kwam het daar tot een zware botsing tussen een 21-jarige fietsster en de bestuurder van een auto. De jonge vrouw was op de terugweg van Nieuwpoort waar ze een vakantiejob uitoefende en op weg naar huis. Bij het ongeval werd ze zwaar aangereden en kwam ze ten val. Haar toestand was meteen heel ernstig. Een ambulance en MUG-dienst spoedden zich ter plaatse. De jonge vrouw werd gereanimeerd en vervolgens in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Na het ongeval werd de weg volledig afgesloten tot na middernacht. Het parket stelde immers een deskundige aan die ter plaatse de omstandigheden onderzocht.

Geen voorrang

“Uit de bevindingen van het parket blijkt dat de bestuurder van de personenwagen geen voorrang verleende aan de fietsster”, zegt Patty ‘t Jonck van het parket van Veurne. “De fietsster kwam uit de Koningstraat en de bestuurder uit de Langeleedstraat. Hij moest haar voorrang van rechts verlenen, maar dat gebeurde niet. Mogelijks was zijn zicht deels beperkt door de hoge grassen aan de kant van de weg, maar dat wordt nog onderzocht. Het rijbewijs van de bestuurder, een veertiger uit de regio, werd voor 15 dagen ingehouden. Dat komt omdat er aanwijzingen zijn dat hij onder invloed was, maar daar komt nog verder onderzoek naar.” Woensdag was de toestand van de vrouw nog steeds erg kritiek. (JH)