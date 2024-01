Ouders en zus van studente Hannelore (21) vol verdriet op proces tegen doodrijder: “Zij kreeg geen enkele kans, hij al zoveel”

De ouders en zus van Hannelore Reyniers drukten op het proces hun intens verdriet uit naar doodrijder W.D. (42). De man reed de studente op haar fiets aan in Wulpen, verleende haar geen voorrang op een weg waar hij niet mocht rijden en reed veel te snel. Bovenal: de man was onder invloed van heroïne. Hij riskeert een zware straf.

“We zijn overmand door verdriet. We waren zo trots op Hannelore, trots op wat ze had bereikt en wat ze nog wou bereiken. Alles is weggeveegd in een seconde. Ze had geen enkele kans, en dat door een persoon die al zoveel kansen kreeg.”

Het ongeval gebeurde op dinsdagavond 18 juli op het kruispunt van de Langeleedstraat met de Koningstraat in Wulpen. De 21-jarige Hannelore Reyniers reed met haar fiets in de Koningstraat op weg naar huis van haar vakantiejob in een restaurant. Op het kruispunt verleende W.D. (42) uit Koksijde haar geen voorrang en reed haar omver. De knappe studente vocht nog voor haar leven maar moest de strijd een dag later staken.

Onder invloed heroïne

“De ouders van Hannelore waren op dat moment op reis in Slovenië”, sprak de advocaat van de familie Reyniers. “Kunt u zich voorstellen dat ze eerst telefoon krijgen over het ongeval, vervolgens een bericht dat hun lieve dochter het niet zal halen en ze nog eens moeten beslissen over orgaandonatie. Dat terwijl ze halsoverkop onderweg waren naar huis. Het was voor hen en de zus de moeilijkste nacht van hun leven. En dat voor een ongeval dat zó vermijdbaar was.”

“Alles is weggeveegd in een seconde”

Dat beaamde ook de procureur. “W.D. verleende haar niet alleen geen voorrang, hij mocht in die straat ook niet rijden, het was enkel plaatselijk verkeer. Maar zoals hij zelf zegt: ‘het was de makkelijkste baan voor mij.’ Hij heeft lak aan de regels. Hij reed niet alleen 72 waar 50 was toegelaten, hij had ook recent heroïne gebruikt. En er waren sporen van cannabis en methadongebruik. Ik vraag een gepaste maar strenge straf met een effectieve celstraf en rijverbod. Zonder herstelproeven mag hij niet meer de baan op.”

Geen enkele kans

De mama en zus van Hannelore lazen een emotionele brief voor. “We waren zo trots op onze dochter. Trots dat ze afgestudeerd was maar nog een bachelor secundair onderwijs extra wou doen. Trots dat ze samen met haar vriend op reis ging, daarna samen op kot zou gaan en dan gaan samenwonen. Hannelore vocht voor haar rechten en was zó graag gezien. Ze nam elke kans in het leven aan. Alleen die avond kreeg ze geen enkele kans, en dat door een persoon die er al zoveel heeft gekregen.”

W.D. liep immers al 14 veroordelingen op en kreeg al meerdere malen nieuwe kansen. Ook zus Amber heeft het erg moeilijk. “Hannelore en ik zijn altijd beste vriendinnen geweest”, zei ze. “Ik had nooit gedacht dat ze in 1 seconde weg gerukt zou worden, net op een moment dat ik haar het meest nodig had.” De familie vroeg ook met aandrang om geen ‘sorry’ te moeten horen. “Dat komt toch altijd te laat.”

Spijt

De advocaat van W.D. betwistte niets. “Hij beseft dat hij volledig in fout is en dat het dossier zwaar is. We vragen enkel om rekening te houden met zijn moeilijke levenswandel, een kind dat aan 9 jaar geplaatst werd omdat het leefde in een gezin met een agressieve vader. Hij zocht zijn toevlucht in wat hem troost schonk: drugs. Hij probeerde recht te krabbelen en verhuisde zelfs naar zee maar de problemen haalden hem in. Ik vraag u hem een zware werkstraf op te leggen en hem niet financieel dood te kloppen met een hamer.” Vonnis op 5 februari. (JH)