Vrijdag afscheid van vermoorde Maud (8) en Ona (5)

In de Sint-Eligiuskerk in Ruddervoorde wordt vrijdag afscheid genomen van de zusjes Maud (8) en Ona (5) die vorige week woensdag om het leven gebracht werden door hun vader Chris V. (44). Die staat niet vermeld op de rouwbrief.

“Bij een boerderij sprongen twee zusjes – Op hun trampoline omhoog in rechte lijn – Ze vlogen dwars door de grijze wolken – En maken nu salto’s in eeuwige zonneschijn”. Een aangrijpend gedicht siert de rouwbrief van de twee zusjes die vorige week bij een gezinsdrama het leven lieten in Waardamme. Maud en Ona worden vrijdag samen begraven, om 10 uur in de Sint-Eligiuskerk in Ruddervoorde. De begrafenis zal te volgen zijn op een groot scherm buiten.

Opvallend: voor vader Chris V. is geen plek voorzien op de rouwbrief. Zijn ouders, broer en zus staan er wel op vermeld. Chris V. zelf heeft bij monde van zijn advocaat al aangekondigd niet te willen aandringen op zijn aanwezigheid op de uitvaart. De raadkamer verlengde dinsdag zijn aanhouding met een maand. Wie dat wil, wordt gevraagd om een gift over te maken aan Child Focus.