Familiedrama in Oostkamp: vader doodt dochtertjes van 5 en 8 jaar

Twee meisjes van vijf en acht jaar oud zijn door hun vader om het leven gebracht in Waardamme bij Oostkamp.

Het drama speelde zich gisteravond af in een boerderij met vakantiewoning in de Sijslostraat. De twee meisjes van vijf en acht jaar oud waren bij hun vader Chris V. Wat er exact gebeurd is, wordt nog onderzocht. Het waren uiteindelijk de buren die alarm sloegen nadat ze een verontrustend bericht van de vader op sociale media hadden gezien.

De feiten vonden plaats in deze boerderij met vakantiewoning in de Sijslostraat in Waardamme. (foto Geert Stubbe)

Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze beide kinderen dood aan. Van de vader was geen spoor. Met behulp van hondenteams werd een zoekactie opgezet. Of de vader uiteindelijk opgepakt is, is niet duidelijk. De man was al een tijdlang verwikkeld in een echtscheiding met de moeder van de twee slachtoffertjes.

