Dokter Gyselbrecht weet op 25 februari of hij overdag de gevangenis mag verlaten

Dokter André Gyselbrecht (71) uit Ruiselede, veroordeeld als opdrachtgever voor de huurmoord op zijn schoonzoon Stijn Saelens (34), weet nog niet of hij overdag de gevangenis zal mogen verlaten. De strafuitvoeringsrechtbank heeft zijn aanvraag behandeld en zal pas op 25 februari uitspraak doen.

André Gyselbrecht werd in 2019 definitief veroordeeld tot 21 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. De kasteelheer werd eind januari 2012 vermoord in zijn kasteel in Wingene en pas in februari van dat jaar levenloos teruggevonden in een put in een bos in Maria-Aalter.

Pas in 2018, op de eerste dag van het proces, bekende André Gyselbrecht dat hij zijn boezemvriend Pierre Serry de opdracht had gegeven om huurmoordenaars te zoeken die zijn schoonzoon om het leven wilden helpen. De dokter zag geen andere uitweg, nu zijn schoonzoon al herhaaldelijk betrapt werd op incestueuze handelingen en hij ermee dreigde met zijn gezin naar Australië te verhuizen.

Geen enkelband

Dokter Gyselbrecht bracht het grootste deel van zijn voorhechtenis door in de gevangenis van Beveren, waar hij nu ook nog altijd opgesloten zit. Sinds januari 2020 kreeg hij al geregeld de toestemming om de gevangenis te verlaten en een weekend thuis door te brengen.

Een verzoek om het resterende deel van zijn celstraf thuis uit te zitten met een enkelband werd door justitie echter afgewezen, naar verluidt omdat Gyselbrecht het vertikte om werk te maken van het betalen van de schadevergoeding aan de nabestaanden van Stijn Saelens. Dat euvel is ondertussen verholpen.

Nieuwe job

André Gyselbrecht vroeg de strafuitvoeringsrechtbank deze keer niet om een enkelband, maar om beperkte detentie. Daarbij mag hij overdag de gevangenis verlaten, maar moet hij zich wel elke avond en in de weekends terug aanbieden om in de gevangenis te overnachten. Gyselbrecht heeft ondanks zijn gevorderde leeftijd ook een job gevonden. Niet in zijn dokterspraktijk, want de man is geschorst door de Orde der Artsen. Waar hij dan wel opnieuw de kost wil verdienen, is een goed bewaard geheim. “Hij wil zich inzetten voor hulpbehoevende mensen in de maatschappij om zijn fouten goed te maken”, zei zijn advocaat Filip D’Hont daar eerder over.

Verhuis

De strafuitvoeringsrechtbank heeft dinsdag het verzoek van André Gyselbrecht behandeld. Ook de burgerlijke partijen – de familie Saelens – hebben daarbij via hun raadslieden hun stem kunnen laten horen. Op 25 februari zal de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doen in de zaak.

Als het verzoek van dokter Gyselbrecht goedgekeurd wordt, zal hij om praktische redenen verhuizen van de gevangenis van Beveren naar een gevangenis dichter bij zijn woonplaats. Wellicht wordt dat de gevangenis van Brugge, al is er ook een kans dat Gyselbrecht in zijn eigen gemeente een plekje vindt. In Ruiselede huist namelijk het Penitentiair Landbouwcentrum, waar gedetineerden in een relatief open regime samen in een boerderij werken. Voor André Gyselbrecht, die stamt uit een familie van landbouwers, zou dat geen onbekende setting zijn.