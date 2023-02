Pierre Serry, ‘fixer’ van de Kasteelmoord, mag met enkelband naar huis

Pierre Serry, de ondertussen 72-jarige fixer in de zaak van de Kasteelmoord, krijgt elektronisch toezicht. Dat bevestigt zijn advocaat Kris Vincke.

Pierre Serry uit Maria-Aalter mag van de strafuitvoeringsrechtbank de gevangenis van Brugge verlaten en de rest van zijn straf thuis uitzitten met een enkelband. Dat bevestigt zijn advocaat Kris Vincke uit Beernem. In april vorig jaar raakte bekend dat Serry geregeld de gevangenis mocht verlaten om vrijwilligerswerk te doen bij het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Beernem.

Eerste die praatte

Pierre Serry kreeg in mei 2019 van het Gentse hof van beroep een celstraf van 19 jaar opgelegd voor zijn aandeel in één van de meest ophefmakende moordzaken in ons land in de recente geschiedenis. Het was in een put vlakbij zijn chalet in het Blekkerbos in Maria-Aalter dat het lichaam van kasteelheer Stijn Saelens werd teruggevonden. Pierre Serry was, na lang stilzwijgen, ook de eerste verdachte die met de speurders begon te praten.

Vriendschap voorbij

Op de twee processen over de moord – in eerste aanleg in Brugge, in beroep in Gent – bleek dat er van de vriendschap met zijn voormalige spitsbroeder, huisdokter André Gyselbrecht uit Ruiselede, maar weinig overbleef. De twee gunden elkaar in de beklaagdenbank geen blik waardig.

Van Gyselbrecht, die veroordeeld werd tot 21 jaar cel, is ondertussen geweten dat hij aan de slag is bij een praktijk van dierenartsen in Izegem.