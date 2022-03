André Gyselbrecht verlaat voor het eerst gevangenis

André Gyselbrecht (71), de vroegere huisarts uit Ruiselede die veroordeeld werd voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens in de Kasteelmoord, mocht vanmorgen voor het eerst de gevangenis verlaten. De Gentse strafuitvoeringsrechtbank besliste vorige maand dat hij af en toe naar buiten mag om te werken.

Kasteelmoord

André Gyselbrecht werd in 2019 jaar door het Gentse hof van beroep veroordeeld als opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Die werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Eerst beweerde Gyselbrecht dat hij het slachtoffer enkel een lesje wilde leren, maar op het correctionele proces in Brugge bekende hij zijn rol uiteindelijk toch.

Gyselbrecht werd in 2013 voor het eerst aangehouden in de zaak en kwam in aanmerking voor onder meer vervroegde vrijlating, omdat hij meer dan een derde van zijn straf uitzat, grotendeels in voorhechtenis. André Gyselbrecht had in 2020 al aan de strafuitvoeringsrechtbank gevraagd om de gevangenis van Beveren met een enkelband te mogen verlaten, maar dat werd toen geweigerd.

Twintig voorwaarden

Eind vorig jaar diende Gyselbrecht een aanvraag in voor beperkte detentie, waarbij hij dan overdag de gevangenis zou kunnen verlaten en zich ‘s avonds opnieuw moet aanmelden. De gedetineerde moet daarvoor een sociaal reclasseringsplan hebben waarbij hij zijn tijd buiten de gevangenis nuttig kan besteden, hij mag geen nieuwe feiten plegen en hij mag de slachtoffers niet verontrusten. De Gentse strafuitvoeringsrechtbank legde Gyselbrecht op 25 februari in totaal twintig voorwaarden op, onder meer een verbod om met de pers te spreken en een contactverbod met de slachtoffers. Hij krijgt beperkte detentie toegekend met penitentiair verlof van 36 uur tweemaal per maand gedurende de eerste drie maanden, en daarna wekelijks.

Gyselbrecht kan niet meer als arts aan de slag nadat hij door de Orde der artsen geschrapt werd na zijn definitieve veroordeling, maar volgens zijn advocaat zal hij zich inzetten voor hulpbehoevende mensen in de maatschappij. Hij zal nu opgevolgd worden door een justitieassistent, die verslag uitbrengt aan de strafuitvoeringsrechtbank. Als hij de voorwaarden naleeft, komt hij later opnieuw in aanmerking voor elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling.

